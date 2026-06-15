Marsol aposta per salaris més atractius per captar treballadors mentre el mercat laboral manté dinamisme

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat aquest dilluns la necessitat de continuar millorant les condicions salarials per facilitar la captació de treballadors en un context en què la demanda de mà d’obra continua sent elevada. La ministra ha assenyalat que el mercat laboral andorrà evoluciona cap a un model en què les empreses han de competir per atreure professionals, fet que passa també per «oferir retribucions més competitives».
Marsol ha admès que algunes de les mesures impulsades pel Govern poden generar inquietud entre determinats sectors empresarials, però ha remarcat que la responsabilitat de l’Executiu és trobar punts d’equilibri. En aquest sentit, ha recordat que les decisions en matèria laboral han de tenir en compte interessos diversos i ha subratllat que “governar és molt difícil” perquè cal compatibilitzar les necessitats del teixit empresarial amb la protecció dels treballadors i la cohesió social.
Malgrat els reptes vinculats al mercat laboral, la ministra ha assegurat que les dades actuals no mostren cap deteriorament de la situació. “No es veu un increment”, ha afirmat en referència a les incidències laborals detectades pel departament. Segons ha detallat, durant el 2025 es van registrar 78 denúncies i entre 45 i 46 actuacions d’ofici relacionades amb diferents qüestions vinculades a les relacions laborals i al compliment de la normativa.
La titular de Treball ha explicat que aquestes denúncies responen a casuístiques diverses, des de qüestions relacionades amb les mesures de seguretat fins a altres aspectes de l’àmbit laboral, però ha descartat que existeixi actualment alguna problemàtica concreta comparable a situacions anteriors que van requerir una actuació específica de l’administració.
“Hi ha molta més oferta que demanda. No puja, potser fins i tot s’ha reduït una mica” – Conxita Marsol
Marsol també ha posat en relleu que el volum d’ofertes de feina continua estable. “Hi ha molta més oferta que demanda. No puja, potser fins i tot s’ha reduït una mica”, ha indicat. Segons les darreres dades disponibles, el nombre de vacants se situa al voltant de les 1.800, després d’haver arribat puntualment a la barrera de les 2.000 durant els darrers anys.
La ministra ha atribuït aquesta situació al bon moment de l’economia andorrana. “És veritat que estem en un moment de bonança econòmica, hi ha moltes més ofertes que demanda de treball i es va cobrint”, ha manifestat. També ha detallat que l’atur registrat es manté en xifres reduïdes, amb poc més de setanta persones sense feina, mentre que una part dels inscrits al Servei d’Ocupació corresponen a treballadors que busquen millorar la seva situació laboral.
Marsol ha afegit que aquest escenari permet reforçar els programes d’acompanyament i inserció per a col·lectius més vulnerables. Al mateix temps, ha insistit en la importància de continuar vetllant pel compliment de la legislació laboral, especialment davant els futurs processos de contractació en origen. “Serà important que Treball tingui clar com s’ha de respectar la llei per la gent que ve a viure i treballar al país”, ha afirmat.
“Serà important que Treball tingui clar com s’ha de respectar la llei per la gent que ve a viure i treballar al país” – Conxita Marsol
Durant la inauguració de les noves dependències del Departament d’Ocupació i Treball, el cap de Govern, Xavier Espot, també ha repassat les principals dades de l’activitat desenvolupada durant el 2025. El Servei d’Inspecció de Treball va atendre 14.000 consultes presencials i telefòniques i va impulsar 178 actuacions inspectores. “És una tasca molt discreta però absolutament essencial per garantir unes relacions laborals equilibrades, segures i respectuoses amb la legislació”, ha destacat.
Pel que fa al Servei d’Ocupació, es van gestionar més de 2.300 ofertes laborals, 870 currículums i 1.900 visites presencials. La feina d’intermediació desenvolupada pel departament va permetre formalitzar 155 contractacions. “Sortosament ara gestionem més ofertes de treball que demandes de treball”, va remarcar Espot.