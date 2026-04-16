  • La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant la trobada d’alt nivell sobre el futur del mercat i la inversió. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Nous models per accedir a l’habitatge

Marsol anuncia acords amb els comuns per promoure lloguer assequible amb una proposta prevista en dos mesos

El Govern no descarta impulsar nous habitatges de compra assequible amb preus regulats, tot i que prioritza actualment el mercat del lloguer

“El Govern és molt conscient que la qüestió de l’habitatge és el principal problema d’Andorra”. Amb aquesta premissa, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha situat l’increment del parc de lloguer com l’eix central de les polítiques públiques durant la trobada d’alt nivell sobre el futur del mercat i la inversió. Així, ha posat l’accent en la necessitat de treballar conjuntament amb els comuns i el sector privat per incentivar la construcció d’habitatge assequible. “Hem d’incentivar els propietaris del país perquè construeixin a uns preus més assequibles”, ha afirmat, detallant que s’estan estudiant mesures com modificacions fiscals, reduccions de càrregues o canvis urbanístics per facilitar noves promocions.

Segons ha explicat, aquests incentius anirien condicionats al fet que els habitatges es destinin al lloguer amb preus regulats durant un període determinat. “Durant 10 o 15 anys s’haurà de garantir que aquests pisos es lloguin a aquest preu”, ha indicat, tot remarcant que es tractaria d’un model de col·laboració publicoprivada. En aquest sentit, ha avançat que l’ens governamental ja ha iniciat contactes amb diversos comuns i que la proposta podria estar enllestida en els pròxims mesos.

“El ‘coliving’ és un concepte que permet un preu més assequible i una manera de viure més socialitzada”- Conxita Marsol

Marsol ha assenyalat que, tot i que el focus actual se situa en el mercat del lloguer, no es descarta explorar fórmules vinculades a l’habitatge de compra assequible. “Parlem de lloguer, bàsicament”, ha indicat, tot reconeixent que és més senzill establir mecanismes de control en aquest àmbit. Amb tot, ha deixat la porta oberta a futures iniciatives en la venda, apuntant que “tot és possible” si es poden fixar preus per sota dels actuals.

En paral·lel, un altre dels models que ha guanyat protagonisme és el coliving, el qual es preveu regular pròximament. Marsol ha definit aquest sistema com una fórmula amb espais privats reduïts i zones comunes compartides que permet reduir costos i fomentar la convivència. “És un concepte que permet un preu més assequible i una manera de viure més socialitzada”, ha explicat. Aquest model ha estat valorat positivament per altres participants, com el CEO del grup Bomosa, Marc Taló, qui ha apuntat que “els colivings poden ser la solució a la situació que hi ha”, mentre que Pere Augé ha destacat que pot contribuir a alliberar habitatges tradicionals ocupats actualment.

“Els contractes que ja hi ha s’acabarien renovant sense problema i crec que no acabaria passant res” – Pere Augé

Més enllà de l’habitatge, la trobada ha servit per reflexionar sobre el tipus d’inversió que ha d’atraure el país. Taló ha defensat que “la persona que interessa és qui crea projectes sostinguts en el temps”, mentre que Maanan Aouraghe ha advertit que cal definir un model clar: “No ens podem quedar amb tot, hem de saber què és el que volem”. Per la seva banda, la directora de l’Institut Nacional de l’Habitatge, Marta Alberch, ha incidit en la necessitat de combinar diferents mesures per revertir la situació, incloent-hi el reforç del parc públic i l’impuls de col·laboracions amb el sector privat.

En relació amb el mercat del lloguer, Augé ha assenyalat que el principal problema continua sent la manca d’oferta a preus accessibles i ha relativitzat l’impacte d’una eventual descongelació sobtada. “Crec que no acabaria passant res”, ha afirmat, tot apuntant que la tensió del mercat es veu especialment condicionada per l’arribada d’unes 1.500 persones noves cada temporada, un fet que “tensiona” l’habitatge. En aquest context, ha defensat que “els contractes que ja hi ha s’acabarien renovant sense problema”.

