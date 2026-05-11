  El conductor hauria perdut el control del vehicle per causes que, de moment, no han transcendit.
Sinistre viari

[Amb vídeo]: Un camió bolca a l’Aldosa i obliga a tallar la circulació després que el conductor perdés el control

El conductor, de 40 anys, ha resultat ferit després que el vehicle sortís de la via i caigués per un marge fins a quedar immobilitzat en un prat

Un camió amb matrícula andorrana ha bolcat aquest dilluns a la tarda a la carretera de l’Aldosa en un accident que ha obligat a tallar la circulació a la zona. Segons ha informat la Policia, el conductor del vehicle, un home de 40 anys, ha resultat ferit després de sortir de la via. Els fets han tingut lloc cap a les 17.00 hores, moment en què els serveis d’emergència han rebut l’avís. Fins al lloc del sinistre s’hi han desplaçat efectius de la Policia i dels Bombers per assegurar la zona i intervenir en l’accident.

Per causes que es desconeixen, el camió ha sortit de la carretera, ha caigut pel marge i ha acabat immobilitzat en un prat situat a tocar de la via. A banda dels danys materials ocasionats pel bolcament, el conductor presentava un visible atac d’ansietat. Segons les primeres informacions, hauria estat ell mateix qui ha alertat els serveis d’emergència. L’home ha estat traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per rebre atenció mèdica.

