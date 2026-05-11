Set de cada deu noies adolescents voldria abordar el tema del sexe amb els pares, però creuen que encara és tabú

El 79% de les noies participants en l’Informe de Joventut del Congrés Juventia assegura que voldria parlar sobre sexualitat i relacions sexoafectives amb els pares, però troba barreres per fer-ho. Aquesta és una de les principals conclusions d’un estudi que alerta sobre la necessitat d’obrir més espais de comunicació dins les famílies per evitar que els joves acabin buscant respostes a internet i caiguin en la desinformació.
L’informe també revela que el 89% dels adolescents parla de sexe entre iguals, un fet que, segons els impulsors de la iniciativa, evidencia que la necessitat d’abordar aquestes qüestions existeix, però que sovint queda fora de l’àmbit familiar. “El buit de parlar a casa es troba a internet, i a internet no hi ha control”, ha advertit la presidenta executiva de Cooperand, Carla Riestra.
Les dades recollides també apunten a una elevada exposició a continguts perjudicials a les xarxes socials. Segons les infografies presentades durant l’acte, el 91% dels joves considera que el contingut negatiu a internet afecta l’autoestima, la percepció del cos i les relacions personals. A més, l’estudi assenyala que el consum de pornografia violenta és elevat entre els adolescents: un 50% dels nois i un 40% de les noies reconeixen consumir aquest tipus de contingut.
Riestra ha defensat la importància de “crear consciència i no estigmatitzar” les converses sobre sexualitat i relacions afectives, especialment en una etapa en què els joves estan exposats a actituds de manipulació emocional vinculades al sexe. L’informe posa sobre la taula conductes com “fingir amor per obtenir sexe”, una pràctica que el 78% dels participants assegura veure normalitzada. Paral·lelament, un altre 33% identifica aquest tipus de dinàmiques amb situacions de malestar emocional o dependència afectiva.
La responsable de Cooperand ha assegurat que molts adolescents acaben buscant referents fora de casa. “Han vingut molts estudiants a preguntar-me i no als seus pares”, ha explicat, tot afegint que “a casa podem estar no parlant o parlem tard”. En aquest sentit, ha insistit que la solució no passa per prohibir les pantalles, sinó per educar en el seu ús. “S’ha d’ensenyar el jovent a fer servir els mòbils”, ha afirmat.
Davant aquesta realitat, el pròxim Congrés Juventia, previst per als dies 12 i 13 de novembre, incorporarà una taula rodona amb pares i mares per abordar qüestions com la relació entre progenitors i joves, les addiccions a les pantalles, les relacions sexoafectives i la violència de gènere. L’objectiu és implicar directament les famílies en el debat i en la recerca de solucions.
L’informe també identifica altres preocupacions entre els joves, com la salut mental, les desigualtats de gènere i la manca d’implicació social. Segons les dades recollides, el 66% dels participants assegura tenir consciència social, però sense implicar-se activament, un aspecte que, segons Riestra, posa de manifest la necessitat d’incentivar iniciatives de voluntariat i cooperació.
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, present a l’acte, ha valorat positivament la iniciativa i ha remarcat que els resultats permeten establir “una diagnosi” sobre la realitat juvenil. El titular d’Educació ha destacat especialment la combinació entre la mostra andorrana i la participació internacional, així com el “diàleg entre Andorra i Bolívia”, el qual considera que aporta “una dimensió més completa” a l’estudi.
Baró també ha defensat la necessitat de transformar aquestes dades en accions concretes. “El que es tracta és de dibuixar polítiques a partir de la informació que es pugui obtenir”, ha afirmat. Tot i això, ha reconegut que caldrà ampliar la participació perquè la mostra sigui més representativa del conjunt dels sistemes educatius andorrans.
Pel que fa als resultats, el ministre ha admès que aspectes com la violència, la desigualtat o la manca d’empatia “preocupen”, però ha insistit que la resposta passa per “més informació i també més orientació”. “El problema és quan tenim desinformació”, ha conclòs.
Una iniciativa per fases i amb voluntat d’expansió
Les dades formen part de l’Informe de Joventut elaborat per l’Observatori de la Joventut Juventia, impulsat per Cooperand amb el suport del Comú d’Andorra la Vella i el Govern. L’estudi es va realitzar a partir d’enquestes anònimes a més de 110 estudiants de 16 a 18 anys de l’Escola Sant Ermengol i també va comptar amb la participació en streaming de més de 12.000 estudiants de Llatinoamèrica, principalment de Bolívia.
La investigació es va estructurar en tres fases. Una primera fase prèvia amb qüestionaris inicials, una segona durant el congrés amb preguntes en temps real a través de codis QR i una tercera fase posterior centrada en el tractament i anàlisi dels resultats.
Els impulsors del projecte, però, preveuen donar continuïtat a l’estudi amb noves fases d’investigació i una ampliació de la mostra per obtenir dades més representatives. En aquest sentit, Riestra ha explicat que la voluntat és fer créixer la iniciativa amb una itinerància per diferents centres educatius i incorporar també estudiants universitaris. L’objectiu és ampliar l’abast tant presencialment com en streaming, millorar la recopilació de mètriques i analitzar l’impacte real de les accions impulsades a partir dels resultats obtinguts.