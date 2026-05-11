Els agents policials de la duana esperen l’autorització dels tècnics per poder tornar a treballar dins les instal·lacions

Els agents policials de la duana del Riu Runer van detectar divendres un nou focus de rates a les instal·lacions frontereres, una situació que ha obligat a activar novament els serveis especialitzats d’higienització. Segons ha pogut saber aquest mitjà, tan bon punt la direcció va tenir coneixement de la incidència es va contactar amb l’empresa encarregada del control de plagues, la qual continua treballant en les tasques de neteja i tractament de la zona afectada.
Actualment, els treballs s’estan duent a terme en les instal·lacions i, segons expliquen fonts coneixedores, “estem en mans dels tècnics” per determinar quan es podrà reprendre l’activitat des de l’interior de les casetes. Mentrestant, els agents es veuen obligats a desenvolupar part de la seva feina des de fora de les dependències.
Aquest nou episodi arriba després que el Cos de Policia assegurés recentment que la incidència relacionada amb la presència de rosegadors al centre duaner estava “resolta” i que s’havien aplicat mesures immediates des del primer moment en què es va detectar la problemàtica. Així, es va argumentar que la proximitat de l’edifici amb el riu pot afavorir puntualment l’aparició de rosegadors, una circumstància que, segons van remarcar, afecta diverses instal·lacions de la zona fronterera i no únicament les dependències policials.