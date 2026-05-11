Incident a Escaldes-Engordany

Una motocicleta amb dos joves protagonitza un accident a tocar de l’Espai Caldes amb una dona ferida

Diversos testimonis asseguren que la víctima hauria estat atropellada i hauria quedat estesa a terra amb ferides visibles després de l’impacte

Una motocicleta amb dos joves implicats hauria protagonitzat aquest dilluns a la tarda un accident a la zona de l’espai Caldes, a Escaldes-Engordany, segons diferents testimonis presencials. Els fets haurien tingut lloc al voltant de les 16.30 hores a tocar de l’Espai Caldes i de l’església de la parròquia. Diverses persones presents a la zona asseguren que una dona hauria estat atropellada i que hauria quedat estesa a terra amb ferides visibles, mentre una altra persona es trobaria a la vorera després de l’impacte.

Segons testimonis presents al lloc dels fets, la motocicleta estaria ocupada per dos joves, tot i que, de moment, no hi ha confirmació oficial sobre les circumstàncies exactes de l’accident ni sobre l’estat de salut de les persones implicades. Fins al lloc dels fets s’hi haurien desplaçat els serveis d’emergència per atendre els afectats i assegurar la zona.

