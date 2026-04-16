  • El cònsol major, Cerni Cairat, atenen els mitjans aquest dijous. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Polèmica pels 120 habitatges de luxe

Cairat descarta més complexos com la Borda Huguet i sosté que es mantindrà l’alçada màxima per llei de sis plantes

El cònsol major reitera que el projecte de gamma alta respon a una situació excepcional derivada de modificacions aprovades del POUP de l'any 2022

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha assegurat que la parròquia no preveu impulsar nous complexos urbanístics amb característiques similars al de la Borda Huguet i ha remarcat que, amb caràcter general, les noves edificacions hauran de respectar una alçada màxima de planta baixa més sis pisos, tal com estableix la normativa vigent.

Així, Cairat ha reiterat que el projecte actual respon a una situació específica derivada de modificacions del POUP aprovades l’any 2022. “Aquest projecte va entrar com a fruit d’unes modificacions del pla que permetien distribuir les alçades i els volums d’una certa manera”, ha indicat. En aquest sentit, ha subratllat que, una vegada superats tots els tràmits i amb “tots els informes sectorials de Govern favorables”, el comú no podia oposar-s’hi. “No ens hi podíem oposar sense generar un perjudici per a l’administració”, ha afirmat.

El cònsol ha remarcat que aquest cas és excepcional i que, a dia d’avui, “és l’única parcel·la o unitat d’actuació que té aquest tipus d’edificabilitat a la parròquia”. Per a la resta de sòl urbà consolidat, ha insistit que les alçades són homogènies i limitades: “Planta baixa més sis, aquesta és la clau urbanística”.

“No ens hi podíem oposar sense generar un perjudici per a l’administració […] És l’única parcel·la que té aquest tipus d’edificabilitat” – Cerni Cairat

En relació amb la possibilitat de repetir aquest model en el futur, Cairat ha vinculat la decisió a la revisió en curs del POUP. “És una de les preguntes que hem de posar sobre la taula”, ha assenyalat, apuntant que caldrà decidir “si hem de construir amb més alçada per alliberar sòl o si volem edificis més baixos”, sempre amb el suport d’estudis tècnics sobre la capacitat de càrrega.

Precisament, ha defensat que la revisió del pla urbanístic ha de servir per “reordenar i repensar aquests espais” i definir no només les volumetries, sinó també els serveis associats a les noves construccions. “Cal veure quins equipaments han de tenir a la vora, si necessitem aparcament i com volem que es desplaci la gent dins la parròquia”, ha detallat.

“Cal veure quins equipaments han de tenir a la vora, si necessitem aparcament i com volem que es desplaci la gent dins la parròquia” – Cerni Cairat

Pel que fa al complex aprovat, Cairat ha destacat que la seva configuració també està vinculada al desenvolupament del nou vial, fruit d’un acord entre l’ens comunal, el Govern i la propietat. Aquest projecte, ha dit, “posarà habitatge al mercat” i ja incorpora la previsió d’accessos. “El projecte ja preveu entrades i sortides de l’edifici”, ha indicat. En aquest sentit, ha precisat que el funcionament de l’espai de pàrquing i la seva connexió amb el nou túnel s’abordarà conjuntament a la taula de mobilitat amb el Govern una vegada la infraestructura entri en servei.

Tot i això, ha remarcat que la integració amb el vial no és una excepció, ja que actualment “contempla entrades i sortides, per exemple, en estacions de servei o altres edificis a la zona”, fet que situa el projecte dins d’una dinàmica viària ja existent. Finalment, el cònsol ha evitat pronunciar-se sobre els terminis d’execució de la construcció, recordant que “són qüestions que corresponen al promotor i a la propietat”.

Un nou complex residencial de més de 120 habitatges projecta elevar l'oferta de gamma alta a Sant Julià de Lòria

Notícies relacionades
Marsol anuncia acords amb els comuns per promoure lloguer assequible amb una proposta prevista en dos mesos
Escaldes amplia el seu patrimoni amb dos nous terrenys: “A vegades és millor comprar que tindre els diners al banc”
Sant Julià obre la segona revisió del POUP amb una quarantena d’experts i associacions per redefinir el model

El més destacat
  • Societat
Marsol anuncia acords amb els comuns per promoure lloguer assequible amb una proposta prevista en dos mesos
  • Parròquies, Política
Escaldes amplia el seu patrimoni amb dos nous terrenys: “A vegades és millor comprar que tindre els diners al banc”
  • Economia, Parròquies, Societat
Sant Julià obre la segona revisió del POUP amb una quarantena d’experts i associacions per redefinir el model
Entrevistes destacades
Laia Moliné
Consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Mariona Cadena
Secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana
Marc Rossell
Ministre de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions

