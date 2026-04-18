Una nova plataforma irromp dins d’un mercat que funciona de manera “massa improvisada” en la cerca d’habitacions

L’arribada de la plataforma Habitacio.ad irromp en el panorama immobiliari andorrà en un moment marcat per les dificultats creixents d’accés a l’habitatge. Així ho assegura el seu creador (qui prefereix mantenir-se en el anonimat), afirmant que “hi havia una necessitat real i constant de trobar habitació a Andorra, però gran part d’aquesta demanda s’estava gestionant en canals molt desordenats, sobretot a través de grups de Facebook o contactes informals”. En aquest sentit, detalla que moltes publicacions es feien amb perfils privats, poca informació i escassa transparència, fet que generava incertesa i “deixava bastant exposades tant les persones que buscaven com les que publicaven”.
Davant d’aquesta situació, la plataforma proposa un model més estructurat i especialitzat: “Fins ara, qui buscava habitació havia d’anar saltant entre publicacions disperses, perfils tancats i informació incompleta”, afegeix el creador, tot destacant que no es tracta només de passar anuncis a una pàgina web, sinó “de donar forma a un mercat que fins ara funcionava d’una manera massa improvisada”. Com es tradueix això? A priori, sembla senzill: anuncis més estructurats, informació visible, filtres útils, perfils més definits i una experiència molt directa. “La idea és que qui busca pugui entendre millor què està veient i, al mateix temps, qui publica pugui explicar millor què ofereix i a quin perfil vol arribar”, indica.
Qüestionat per si compartir pis ha passat de ser una opció puntual a una necessitat estructural, el creador té clara la resposta: “En molts casos, ja no es pot parlar només d’una opció puntual […] Ja sigui perquè acaben d’arribar al país, perquè volen una solució més ràpida, perquè tenen un pressupost limitat o perquè directament no poden accedir a un habitatge complet”. Això ja es pot veure reflectit en els preus que apareixen a la pàgina web, la qual mostra habitacions que oscil·len entre els 600 i els 900 euros mensuals. “Veure habitacions a aquests preus és un reflex clar de la situació actual”, es lamenta, remarcant, però, que la plataforma “no fixa els preus, però sí que ajuda a mostrar amb més transparència una realitat que fins ara sovint quedava dispersa o mig amagada”.
El que sí que també sembla bastant clar és que, respecte al perfil de l’usuari, és bastant dispers. “Es veu clarament que hi ha molts perfils que necessiten una solució flexible, ràpida i assumible. Hi trobem residents, persones que acaben d’arribar, treballadors temporals i també perfils internacionals”, apunta el creador, qui també destaca que la necessitat va més enllà de la temporada hivernal. En aquest sentit, i com es mencionava abans, un dels punts més positius per al creador és que sigui el propietari qui pugui contactar amb els interessats: “Donar valor al perfil de qui busca fa que no tot depengui únicament de trobar un anunci en el moment exacte. Si la persona pot explicar qui és, què necessita i en quines condicions vol viure, es facilita molt més un bon encaix”.
En l’àmbit de la seguretat, cal destacar que la plataforma incorpora una revisió prèvia dels anuncis i opcions per reportar continguts. “Estem treballant perquè, de manera progressiva, hi hagi encara més eines de verificació i control”, apunta el creador, emfatitzant, però, que “som una plataforma d’intermediació tecnològica, no substituïm les responsabilitats de les parts”. En aquesta línia, també deixa clar que Habitacio.ad “no resol per si sola el problema estructural de l’habitatge, però sí que pot ajudar a ordenar una part del mercat que ja existeix i que fins ara funcionava d’una manera molt poc estructurada”. Així, el creador destaca que, tot i la responsabilitat a l’hora de moderar el contingut i evitar informació enganyosa o situacions opaques, “la plataforma no pot assumir el paper de fixar preus ni substituir les funcions que corresponen al mercat o a les institucions”.
Precisament, en ser qüestionat per possibles contactes amb Govern o altres institucions implicades, es mostra taxatiu: “És un projecte privat, el qual neix de veure que hi havia un buit molt clar en la manera com s’estava buscant i publicant habitacions a Andorra”. Així i tot, el creador no tanca la porta a ‘obrir’ la plataforma: “En un tema tan sensible com l’habitatge, sempre és positiu que hi hagi debat i interès”. Tanmateix, torna a recordar que el projecte encara es troba en fase inicial, tot i que ja és visible i operatiu en les seves funcions principals. Entre les funcionalitats previstes, però, el creador ja sap per on voldria encarrilar-les: “Hi ha més eines de verificació, millores en la qualitat i el detall dels anuncis, optimització dels filtres i noves opcions per facilitar un millor encaix entre qui busca i qui publica”, conclou.