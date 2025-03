Afer a la Creu Roja

Marín adverteix que la direcció de la Creu Roja també ha de complir amb la titulació sociosanitària

La ministra apunta que el càrrec de Fernández estava subjecte a la llei actual, mentre Pol evita aclarir si aquest va ser el motiu del cessament

La inauguració del nou centre de dia de les Valls del Nord ha estat marcada aquest dilluns per les qüestions relatives a la recent destitució de Jordi Fernández com a director de la Creu Roja Andorrana. Tot i que des de l’entitat s’ha apuntat que es farà un comunicat oficial els pròxims dies, la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha recordat els requisits legals que regulen els càrrecs de direcció en equipaments sociosanitaris.

“La llei sociosanitària exigeix una titulació específica per dirigir una residència o un centre de dia”, ha afirmat Marín, qui ha deixat clar que aquest requisit també s’aplica a “qualsevol director general que estigui al capdavant d’un servei sociosanitari, independentment de si és una entitat com la Creu Roja”. La ministra ha explicat que s’ha donat un marge per regularitzar aquestes situacions, primer el 2017 i després amb una nova pròrroga a causa de la pandèmia, però que “aquest termini va finalitzar a finals del 2021”.

Sobre la carta enviada pel seu ministeri el passat 17 de març —firmada pel director del departament, Xavier Villaverde—, Marín ha demanat no “barrejar” qüestions: “Quan hi ha una sol·licitud d’obertura, si es compleixen els requisits, es dona autorització. Això no treu que hi hagi d’haver una titulació per part de la direcció”, ha dit, afegint que, segons els informes, el centre inaugurat aquest dilluns compleix amb tots els criteris legals.

Per la seva banda, el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, ha evitat donar explicacions sobre la destitució de Fernández. “Hi haurà un comunicat dimecres o dijous. Per part meva no tinc res més a dir”, ha expressat. Malgrat el silenci oficial, Pol ha volgut destacar la feina feta per l’exdirector: “Els centres de dia els ha fet ell, els ha creat ell. La feina que ha fet és indiscutible”.

El president també ha assegurat que la Creu Roja disposa de personal tècnic amb la titulació exigida: “Tenim tècnics formats correctament”, ha manifestat. A més, ha destacat l’alt nivell d’ocupació dels centres de dia —amb més de 100 usuaris actualment— i ha remarcat la necessitat d’obrir un cinquè equipament a la zona oriental del país: “Estratègicament hauria d’estar cap a la Vall d’Orient”, ha dit, tot i reconèixer que “ara mateix estem al límit de la capacitat”.

Preguntat sobre si la sortida de Fernández pot derivar en accions legals, Pol ha reiterat que es remetran al comunicat oficial. Amb tot, ha reconegut que serà la nova junta directiva, que s’elegirà el 13 de maig, qui haurà d’aprovar els pròxims passos i designar una nova direcció.