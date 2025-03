Afer a la Creu Roja

La destitució de Fernández com a director de la Creu Roja podria estar vinculada a la manca de titulació

Fonts properes apunten també a discrepàncies internes i moviments previs a les eleccions de la nova presidència previstes per al 13 de maig

La Junta Directiva de la Creu Roja Andorrana va acordar aquest dimecres al vespre la destitució del fins ara director general de l’entitat, Jordi Fernández, en una decisió que encara no ha estat comunicada oficialment, però que ha generat ja reaccions dins i fora de l’organització. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC a través de fonts properes al cas, la decisió es va prendre en una reunió de Junta celebrada a última hora de dimecres, i hauria estat comunicada de manera informal al mateix Fernández per part d’un dels membres assistents, un cop recollida l’acta de la votació.

Les mateixes fonts apunten que el motiu formal de la destitució podria estar relacionat amb la manca de titulació específica de Fernández en l’àmbit social o sanitari, un requisit que, fins ara, no s’havia considerat indispensable per ocupar la direcció general de la Creu Roja, una funció que es considera eminentment de gestió. “Sempre s’ha diferenciat entre el gestor de l’entitat i el responsable d’un centre sociosanitari, que sí que ha de tenir titulació”, assenyalen, remarcant que la Creu Roja disposa ja d’un director tècnic per als centres de dia que compleix amb les exigències normatives.

La Junta, però, hauria decidit deixar de defensar aquesta distinció, fet que, segons semblaria, podria estar vinculat també amb l’escenari electoral intern. El pròxim 13 de maig se celebrarà una assemblea en què s’haurà d’escollir una nova presidència de l’entitat, i diverses veus interpreten l’acomiadament com una mesura de càstig o prevenció política davant l’aparició d’una candidatura alternativa afí a Fernández.

“Cadascú pot creure en les coincidències o no”, ironitzen, tot assegurant que la decisió arriba després de sis anys de feina en què s’han impulsat projectes com l’obertura de quatre centres de dia. L’últim d’ells, situat a la parròquia de la Massana, està previst que s’inauguri oficialment aquest mes d’abril amb el vistiplau del Govern.

Una altra qüestió que ha aixecat polseguera entre els treballadors i col·laboradors és el moment escollit per executar l’acomiadament. “És una decisió que es pot revertir d’aquí a un mes i mig si la nova direcció ho considera oportú. Fer-la ara implica una despesa innecessària per a l’entitat”, apunten les mateixes fonts.

El Govern es desmarca de qualsevol petició d’acomiadament

Per altra banda, i davant les informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació que vinculen el cessament del director de la Creu Roja a una suposada pressió del Govern, l’Executiu ha volgut aclarir aquest dijous que en cap moment ha instat a cap acomiadament. Segons exposen, el passat 17 de març el Govern va enviar una carta a totes les entitats o centres que presten serveis socials i sociosanitaris, demanant que, si no ho havien fet ja, acreditessin que la persona que exerceix la direcció disposava de la titulació exigida per la Llei de serveis socials i sociosanitaris.

Aquesta normativa estableix que els directors dels centres han d’estar titulats en l’àmbit social o sanitari. Tot i que inicialment es preveia un període transitori de quatre anys, la seva aplicació va ser prorrogada a causa de la pandèmia, amb una nova data límit fixada a l’1 de setembre del 2024. Transcorreguts més de sis mesos des de la finalització de la darrera pròrroga, l’Executiu afirma que el servei d’Autorització, Acreditació i Inspecció ha actuat d’acord amb el que marca la llei, exigint que es compleixi la normativa vigent.