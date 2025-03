Nou equipament impulsat per la Creu Roja i Afers Socials

El Centre de Dia de les Valls del Nord, una realitat que demà operarà amb els primers cinc usuaris

L'espai es presta molt obert a la llum del dia, sense opacitat i amb la disposició de dos banys, una cuina i una sala adequada per a la pràctica fisioterapèutica

El mandat comunal de la Massana ha fet realitat avui un dels seus principals objectius amb la inauguració oficial del Centre de Dia de les Valls del Nord, el qual també ha complert els terminis estimats que tenia previst fixant-se aquest a la primavera i que restarà a càrrec de la Creu Roja Andorrana.

“La creació d’aquest espai era una de les prioritats que tenia el nostre mandat, i per això agraïm amb afecte aquesta col·laboració amb el Govern i la Creu Roja. A partir de demà brindem i posem a disposició de tots els usuaris i veïns de la parròquia amb un cert grau de dependència física aquest indret tan lluminós, ampli i situat en un entorn estratègic i proper com és l’edifici dels Arcs i que queda al costat del nostre Centre d’Atenció Primària“, ha exposat sobre la seva obertura la mandatària massanenca, Eva Sansa.

Al seu torn, el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, ha detallat que a causa que la població andorrana tendeix més a embellir-se, concretant que hi ha més de 12.000 habitants al Principat que superen els 65 anys edat, “era imprescindible oferir un nou centre de dia que centralitzi la demanda social d’aquestes parròquies ubicades a les valls del nord”.

Precisament, el dirigent de l’entitat sanitària ha fet saber que el centre començarà a operar demà amb l’assistència de cinc persones, afegint que la capacitat màxima que presta la sala és per a 20 usuaris: “Destinem tota aquesta planta per a l’acollida, germanor i diàleg de tots aquells padrins i padrines que no disposin a casa d’un familiar que els pugui cuidar, es sentin sols o bé que necessitin l’ajuda de professionals en matèria d’afers socials”, ha valorat.

El president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, explicant als assistents quines són les causes que han motivat l’obertura del centre, així com la seva capacitat màxima | El Periòdic / Marvin

Un altre dels punts rellevants que brinda l’espai és la poca opacitat que disposa en contenir parets transparents, al marge de dos lavabos, una cuina i una sala de fisioteràpia. El coordinador dels centres de dia de la Creu Roja, Jorge Pérez, ha ponderat que “des de fa molts anys, hem cregut i apostat per apropar els recursos a la ciutadania i no que siguin ells els que hagin de buscar-los”, asseverant que es tracta d’un indret “el més obert possible que ens permet estar ben a prop dels usuaris”. Altrament, ha recordat que el vessant més important és el servei terapèutic “per tal de reduir al màxim la dependència” i alhora prestar un servei distingit i de qualitat.

La sala de cuina que presenta el Centre de Dia de les Valls del Nord, ubicat a la segona planta de l’edifici dels Arcs a la Massana. El Periòdic / Marvin

En darrer lloc, i no menys important, el cap de Govern, Xavier Espot, qui ha estat l’encarregat de destapar la placa i donar així el tret de sortida i bateig oficial a l’indret, ha subratllat en un breu parlament la bona feina efectuada durant la vigència de Pol al capdavant de la Creu Roja per “la seva gestió i humanitat” en els projectes encetats, sabent que en qüestió d’unes setmanes complirà amb el seu mandat. Així mateix, el mandatari ha sostret que és fonamental l’impuls de recursos per a les persones grans i per fer front als reptes “enormes” que planteja l’embelliment demogràfic, derivat d’una tendència global. De manera que sis mesos desprès de la seva presentació, el Centre de Dia de les Valls del Nord ja és tota una realitat a Andorra.

Moment del discurs de Xavier Espot davant de Josep Pol i les cònsols majors de la Massana i Ordino. | El Periòdic / Marvin