Assumptes interns del SAAS

L’USdA denuncia l’acomiadament d’una infermera sindicada a l’espera de la seva resolució

Samsó subratlla que es determinarà si ha estat procedent o no i que no tenen clar si ha pogut venir ocasionat per unes "possibles represàlies"

La branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha fet públic i denunciat aquest dimarts al migdia l’acomiadament d’una infermera de manera fulminant després que tornés immediatament de la seva baixa per “l’assetjament d’un càrrec superior”, en el que destaquen que hauria sigut per una ordre expressa d’aquest. “El SAAS busca infermeres mentre n’acomiada d’altres”, han catalogat en una piulada, afegint, en un altre escrit, que “s’omplen la boca que volen millorar les condicions laborals i que falten professionals i executen els que fan nosa”. Sobre la qüestió, el portaveu dels sindicalistes sanitaris, Jordi Samsó, ha esclarit a EL PERIÒDIC que “han volgut denunciar la situació a través d’un comunicat i que tot el que passi a partir d’aquest moment són assumptes legals que depenen de la involucrada per si es vol arribar a la justícia“. De fet, la infermera de diàlisi que ha patit l’acomiadament estava sindicada a l’entitat i havia treballat prop de 30 anys al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), de manera que des del comitè han titllat que “desconeixen si aquesta causa estaria relacionada en l’acció”. EL SAAS BUSCA INFERMERES MENTRE N'ACOMIADA D'ALTRES



Avui el SAAS a Acomiadat de forma fulminant una companya de Diàlisi el dia que tornava de baixa per assetjament d'un càrrec superior, pressumptament per ordre d'aquest mateix càrrec. — USDA_Sanitaris_AND (@USDA_Sanitat) March 4, 2025 El mateix Samsó també ha ratificat que “no sabem amb garantia si ha estat per unes possibles represàlies”, de manera que ha animat a la seva companya a què “porti a terme els processos jurídics pertinents i que a partir d’aquí ja s’estudiarà si ha sigut un cessament procedent o improcedent”, deixant a la seva voluntat la decisió. D’altra banda, i arran de la dimissió en bloc de la junta sindicalista, Samsó ha confirmat que “ja s’estan muntant les llistes a un mes de la celebració de noves eleccions”, i que en aquest procés preelectoral s’estan centrant principalment en temes de funcionament del comitè, de manera que pugui esdevenir “el més atractiu i plural possible”. També ha deixat clar que confien des del sindicat que podran tornar a vèncer per majoria absoluta, ja que si no, “no ens haguéssim tornat a presentar”. L’USdA alerta que el SAAS ha reduït el pressupost per a la formació dels treballadors sanitaris Llegir

