L’USdA alerta que el SAAS ha reduït el pressupost per a la formació dels treballadors sanitaris

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha modificat recentment el Reglament de Formació, establint que només es pagarà un màxim del 50% de les formacions sol·licitades pel personal en la categoria de “demandes de formació no planificada”. Aquesta mesura ha generat crítiques per part dels membres dimissionaris del Comitè d’Empresa i de la branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), els quals han alertat, aquest dimarts a través d’un comunicat, de la casuística que podria afectar la formació continuada del personal sanitari.

“En l’àmbit sanitari, la formació ha de ser contínua per garantir que estem aplicant els tractaments més segurs i avalats per la comunitat científica mèdica”, han manifestat els representants del Comitè d’Empresa. Argumenten que molts serveis no disposen d’un pla de formació anual i que, sovint, és el personal sanitari qui ha de buscar formacions pel seu compte, sovint fora d’Andorra. Amb la reducció de la subvenció, temen que molts treballadors no puguin accedir als nivells C i D de la Carrera Professional per manca de recursos.

També han demanat explicacions sobre per què no s’ha garantit la presència d’almenys dos membres del Comitè d’Empresa en la Comissió de Formació, ja que consideren que això hauria permès garantir transparència i imparcialitat. A més, han exigit que el SAAS publiqui anualment a l’intranet el Pla de Formació perquè el personal pugui planificar la seva formació personal.

Els membres dimissionaris del Comitè d’Empresa del SAAS també han denunciat que aquest organisme no forma part de la Comissió de Formació del SAAS, tot i haver-ne tingut coneixement recentment que membres del comitè precedent sí que en formaven part. Ja havien protestat sobre aquest fet el gener del 2025, quan se’ls va demanar reemplaçar un d’aquests membres, però asseguren que no han rebut cap resposta ni escrita ni verbal sobre per què la seva protesta va ser ignorada. “Hem de considerar que aquesta comissió està formada per personal afí a la Direcció del SAAS per evitar cap mena d’oposició a les decisions que es prenen”, han declarat els representants del Comitè d’Empresa i la Branca Sanitària de l’USdA.

Per altra banda, han sol·licitat que es facin públiques les formacions subvencionades en els darrers dos anys, ja que han rebut queixes de treballadors als quals no se’ls ha financiat formacions bàsiques del seu àmbit laboral, mentre que a altres professionals de major categoria jeràrquica se’ls han pagat màsters universitaris que posteriorment no s’han fet servir.

La planificació es compensa

La resposta per part de l’ens directiu del SAAS al comunicat emès no s’ha fet esperar, sent la pròpia directora general del servei, Meritxell Cosan, qui s’ha mostrat contundent amb el tema: “Penso que el seu missatge és extremadament alarmista, tenint en compte que dels 388.000 euros destinats a formació, 55.000 van anar a la no planificada en ser la que genera més dificultats a l’hora de cobrir la plaça si algú la vol abandonar. De manera que com més planificat estigui, menys hores extra s’hauran de pagar als companys per dur a terme la substitució”, ha informat sobre el tema.

D’aquesta manera, la directora del SAAS ha asseverat que els cursos de formació que no estiguin planificats “només tenen un 50% de finançament, ja que són mesures perquè la gent no improvisi i es planifiquin amb antelació correctament”. Altrament, creu que l’assumpte hauria de comptar amb “una mica més de concurrència” en la sol·licitud de demandants per no deixar fora la resta de treballadors. També ha avançat que l’accés a les formacions subvencionades podria requerir un procés de concurrència perquè tots els professionals hi puguin optar en igualtat de condicions.

Pel que fa als membres de la comissió de formació, Cosan ha estipulat que els representants del Comitè d’Empresa “sí que hi eren a la comissió fins al gener passat”, i que el recent aprovat pla de formació “està començant a dictaminar els processos de selecció per a aquestes comissions formatives”. No obstant això, ha puntualitzat que l’absència actual de membres del Comitè d’Empresa en aquestes comissions es deu al fet que ara mateix no hi ha un comitè en funcions, la qual cosa no hauria d’afectar la gestió de la formació.

En aquest sentit, la directora ha recordat que hi ha tres vies perquè el personal pugui impulsar unes noves eleccions per constituir un nou Comitè d’Empresa: mitjançant el comitè sortint, a través d’un moviment sindical, o per iniciativa d’un grup de treballadors. Així, ha encoratjat el personal a promoure el procés per garantir una representació efectiva en els òrgans de decisió.