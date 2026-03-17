L’USdA acusa els portals immobiliaris de fer creure que els preus continuaran limitats un cop finalitzada la pròrroga

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha advertit, mitjançant un comunicat, “que alguns portals immobiliaris confonen els llogaters fent creure que els preus continuaran limitats un cop finalitzada la pròrroga forçosa dels contractes”. Així ho han volgut fer saber adreçant-se a la ciutadania i alertant, novament, que una vegada acabada la pròrroga, “els lloguers passaran al mercat lliure”.
En aquest sentit, apunten que segons el projecte de llei aprovat pel Govern i pendent del Consell General, “aquesta percepció és incorrecta”. “Un cop acabada la pròrroga, els contractes passaran al mercat lliure, amb la possibilitat que els preus s’incrementin de manera significativa respecte als lloguers històrics”, assenyalen. Amb tot, el sindicat insta la població a estar ben informada i crida al Consell General “a abordar el debat amb transparència i responsabilitat, tenint en compte l’impacte social d’aquesta liberalització progressiva”.