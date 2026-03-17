  • Una noia mirant anuncis d'una immobiliària. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Principal problema del país

L’USdA acusa els portals immobiliaris de fer creure que els preus continuaran limitats un cop finalitzada la pròrroga

El sindicat crida al Consell General "a abordar el debat amb transparència, tenint en compte l'impacte d'aquesta liberalització progressiva"

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha advertit, mitjançant un comunicat, “que alguns portals immobiliaris confonen els llogaters fent creure que els preus continuaran limitats un cop finalitzada la pròrroga forçosa dels contractes”. Així ho han volgut fer saber adreçant-se a la ciutadania i alertant, novament, que una vegada acabada la pròrroga, “els lloguers passaran al mercat lliure”.

En aquest sentit, apunten que segons el projecte de llei aprovat pel Govern i pendent del Consell General, “aquesta percepció és incorrecta”. “Un cop acabada la pròrroga, els contractes passaran al mercat lliure, amb la possibilitat que els preus s’incrementin de manera significativa respecte als lloguers històrics”, assenyalen. Amb tot, el sindicat insta la població a estar ben informada i crida al Consell General “a abordar el debat amb transparència i responsabilitat, tenint en compte l’impacte social d’aquesta liberalització progressiva”.

L'APBI denuncia que la descongelació dels lloguers trasllada als propietaris una funció social que correspon a l'Estat

Notícies relacionades
Habitatge i responsabilitat compartida
Tret de sortida a la perforació del túnel de Rocafort, destinat a desviar uns 18.000 vehicles del centre de Sant Julià
Jordina Caminal enceta demà les finals de la Copa d’Europa de velocitat en què prendrà part en descens i supergegant

Notícies destacades
  • Economia, Societat
L’APBI denuncia que la descongelació dels lloguers trasllada als propietaris una funció social que correspon a l’Estat
  • Societat
Marsol confirma una sanció de prop de 100.000 euros a un propietari per haver aplicat la ‘trampa del fill’ en un lloguer
  • Societat
Canillo, Ordino i Encamp podrien registrar els increments més elevats dels lloguers amb la desintervenció
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Comú de Sant Julià defensa que “no va actuar de manera dràstica” amb el tancament dels Jardins de Juberri
  • Parròquies
El Comú d’Andorra la Vella obre inscripcions per a les activitats de Setmana Santa amb prop de 500 places
  • Parròquies, Societat, Uncategorized
Ordino fa un balanç positiu del primer mes del bus parroquial circular amb seguiment del servei
