L’APBI denuncia que la descongelació dels lloguers trasllada als propietaris una funció social que correspon a l’Estat

L’Associació de Propietaris de Béns i Immobles (APBI) ha mostrat el seu malestar a la proposta de llei de descongelació dels lloguers, en considerar que fa recaure sobre els propietaris un paper solidari que, al seu entendre, hauria d’assumir íntegrament l’Estat. El president de l’entitat, Jordi Marticella, ha assegurat, en declaracions a EL PERIÒDIC, que el col·lectiu està “profundament disgustat” amb el plantejament.
Així, des de l’associació critiquen que el text obliga els propietaris a protegir els llogaters davant la inflació sense que s’hagin previst mesures equivalents per a ells. “Se’ns fa assumir una protecció davant dels inquilins en front de la inflació, que nosaltres també tindrem”, ha afirmat Marticella, tot lamentant que no hi hagi ajudes vinculades a despeses com la calefacció o les rehabilitacions.
“Jo crec que la voluntat dels propietaris és mantenir els llogaters que ja són de la casa” – Jordi Marticella
En aquest sentit, l’entitat defensa que les polítiques de suport han de ser globals i canalitzades per l’administració pública. “Les garanties han de ser per tota la població i han de ser vingudes de l’Estat, no d’un grup de particulars”, ha sostingut el president de l’APBI. Per aquest motiu, proposen reforçar un parc públic d’habitatge que doni resposta a les situacions de vulnerabilitat.
L’APBI també qüestiona que no es tingui en compte la situació dels propietaris amb hipoteca, que també es veuen afectats per la inflació. “Per què no s’ajuda a la persona que està pagant una hipoteca?”, es pregunta Marticella, qui rebutja que se’ls assenyali com a grans tenidors i denuncia un greuge comparatiu.
Crítiques al precedent de l’IPC del 2,5%
Un altre dels punts que genera malestar és el manteniment d’un IPC fix del 2,5% durant el primer any de descongelació, el qual consideren un precedent negatiu. “És una pràctica habitual de fer recaure sobre els propietaris incidències econòmiques globals”, ha apuntat el president de l’entitat, qui ho qualifica d’“injust”.
A més, critica que la mesura no discrimina entre perfils i pot beneficiar també persones que no es troben en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat d’implementar “mesures globals” que ajudin el conjunt de la població i no només una part.
Malgrat les crítiques, des de l’APBI rebaixen el to pel que fa a l’impacte immediat de la descongelació i asseguren que no s’esperen increments generalitzats importants. “Decisions dràstiques no n’hi haurà”, ha afirmat Marticella, qui apunta que molts propietaris optaran per mantenir els llogaters de llarga durada.
“Decisions dràstiques no hi haurà […] Passaria un missatge a la població que estigués tranquil·la” – Jordi Marticella
Així, considera que els augments previstos són màxims i que, en alguns casos, “potser fins i tot hi haurà propietaris que tampoc no els aplicaran al 100%”. També demana esperar a finals d’any per valorar l’evolució real de l’IPC i ajustar les mesures en conseqüència.
Finalment, l’associació defensa el dret dels propietaris a obtenir un rendiment mínim de les seves inversions. Marticella adverteix que, si no es garanteix, es poden retirar del mercat de lloguer. “Quan un té una inversió, sempre espera treure un mínim rendiment; si no, buscarà alternatives”, ha explicat.
En paral·lel, ha alertat que la problemàtica de l’habitatge continuarà tensionada mentre es mantingui el desequilibri entre oferta i demanda. Segons l’APBI, la manca de nous pisos al ritme necessari és un dels factors clau que expliquen la situació actual.