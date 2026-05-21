Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Regular el sector sense convertir-lo en un espai tancat

La reforma farmacèutica presentada pel Govern obre un debat delicat: fins on ha d’arribar la regulació d’un servei essencial sense caure en un model excessivament restrictiu? La nova llei aposta per ordenar l’obertura de farmàcies amb criteris poblacionals i territorials, fixant una ràtio de 2.350 habitants i una distància mínima entre establiments. L’objectiu és evitar “zones massificades” i garantir una cobertura equilibrada. Sobre el paper, la voluntat sembla raonable. Ara bé, el risc és convertir la planificació sanitària en una barrera d’accés al propi mercat farmacèutic. Andorra necessita evitar concentracions absurdes, especialment a les zones comercials, però també hauria de vetllar perquè la regulació no acabi blindant privilegis adquirits o limitant la competència sota el paraigua de l’equilibri territorial. També és encertat posar límits a la venda en línia de medicaments amb recepta i reforçar el control sanitari en un context digital cada vegada més desregulat. Però qualsevol reforma d’aquest calibre exigirà transparència, seguiment i capacitat real d’adaptació perquè el sistema no quedi encotillat durant dècades.

Altres Editorials
El debat pendent d’un país que ja ha canviat
Educar abans que reparar
Comparteix
Últimes notícies
  • Política
Concòrdia i AE titllen «d’arriscat» i «d’imprudent» que el Govern ratifiqui l’Acord abans de sotmetre’l a votació
  • Societat
Obrir una farmàcia, lligat a l’exigència d’una distància de 60 metres amb una altra i una ràtio de 2.350 habitants
  • Política
Dolsa critica que el Govern no hagi definit cap a «on vol portar el país» i apunta que per això «estem on estem»
Articles d'opinió
La Taula d’El Periòdic
Qualitat democràtica
Marian Fernández
La hipergàmia femenina en temps de dones independents
Ignacio Timón
Vas pel bon camí cap a la llibertat financera? Una guia realista segons la teva edat
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu