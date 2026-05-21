Concòrdia i AE titllen «d’arriscat» i «d’imprudent» que el Govern ratifiqui l’Acord abans de sotmetre’l a votació

Els grups parlamentaris de Concòrdia i d’Andorra Endavant, els quals sempre han mantingut el seu posicionament contrari a l’Acord d’associació, han reiterat també la necessitat de sotmetre’l a un referèndum perquè el poble andorrà decideixi si vol o no continuar amb el procés.
Així, malgrat que aquest dimecres el cap de Govern, Xavier Espot, afirmés que “seria una imprudència i una actuació inútil convocar el referèndum sense saber el text final”, ambdues formacions mantenen que seria “arriscat” i “imprudent” continuar amb el procés sense conèixer l’opinió del poble andorrà.
Cal recordar que el Consell de la UE votarà el text en les pròximes setmanes i seguidament, es començarà a demanar la signatura dels estats de la UE i, posteriorment, la d’Andorra. En aquest sentit, des de Concòrdia, el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, ha afirmat en declaracions a EL PERIÒDIC que “s’ha de consultar la ciutadania com més aviat millor i, en qualsevol dels casos, dins de la present legislatura”.
D’aquesta manera, Escalé s’ha mostrat crític amb el fet que “el Govern firmi el text en nom del poble andorrà quan va obtenir únicament el 32% dels vots vàlids, 6.000 persones”, ha dit, fent referència als resultats electorals. A més, ha subratllat que “les enquestes mostren que una majoria de la població és contrària a l’Acord”, tot indicant que “continuar el procés de vinculació en la situació actual i sense consulta és molt inadequat”.
En la mateixa línia s’ha expressat la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, qui també, en declaracions a aquest mitjà, ha apuntalat la imprudència de voler ratificar un text abans de sotmetre’l a votació. “La part prudent seria preguntar-li primer al poble andorrà i després iniciar els tràmits, no fer-ho a la inversa i començar la casa per la teulada”, ha remarcat Montaner.
Pel que fa al referèndum, la consellera general ha recordat que la Constitució estableix que aquest no ha de ser vinculant, tot i que des de Demòcrates per Andorra es van comprometre a fer-lo vinculant i “respectar la votació de les urnes”. Amb tot, Montaner també ha instat que el referèndum “se celebri el més aviat possible”.
Amb tot, cal recordar que durant la roda de premsa conjunta amb el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, Espot es va mostrar sorprès pel fet que ara els grups més contraris a l’Acord vulguin convocar al més aviat possible la consulta ciutadana. “A mi m’estranya que la gent que té tanta pressa siguin els que estan en contra del referèndum”, va esmentar.