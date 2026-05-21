Encamp destinarà 1,9 milions a renovar equipaments i cobrir el 35% del consum del Complex amb energia solar

Encamp invertirà prop de dos milions d’euros en projectes vinculats a l’eficiència energètica i la modernització d’equipaments comunals. Dins d’aquesta partida, destaca una inversió d’uns 800.000 euros destinada a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al Complex Esportiu i Sociocultural i a l’Escola Bressol. La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que el projecte s’emmarca en la línia de millores energètiques impulsades pel comú durant els darrers anys, amb actuacions com el canvi de l’enllumenat públic de sodi a tecnologia LED o la incorporació de sensors de moviment.
“Fem una gran inversió de 800.000 euros aproximadament en plaques solars”, ha remarcat Mas. La previsió és que la nova instal·lació generi uns 394.320 quilowatts, fet que permetrà cobrir “aproximadament un 35% de la demanda actual del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp”. Pel que fa a la producció tèrmica, la cònsol major ha detallat que les noves instal·lacions permetran cobrir “entre el 35 i el 40%” de la demanda d’aigua calenta del centre esportiu.
La consellera d’Infraestructures i Manteniment, Sabrina Grégoire, ha explicat que el projecte forma part d’un conjunt d’inversions energètiques valorades en 1,9 milions d’euros. Entre aquestes actuacions també hi figura la renovació integral dels sistemes tèrmics de la casa comuna i del complex esportiu, amb treballs vinculats a climatització, calefacció i aire condicionat. Segons la consellera, les inversions “s’alineen amb la llei de transició energètica” i busquen que Encamp pugui “ser referent” en aquest àmbit, a més de garantir una reducció de la despesa energètica.
La renovació de la climatització de la casa comuna compta amb una partida plurianual de 782.807 euros, mentre que la del complex esportiu ascendeix a 519.816 euros. Les obres es desenvoluparan en diferents fases i la primera actuació a la casa comuna començarà previsiblement aquest mes de juny, centrant-se en la planta baixa, la primera planta i la maquinària situada a la planta vuitena. Pel que fa a les plaques fotovoltaiques, els treballs està previst que comencin al juliol i s’allarguin durant cinc mesos. El projecte es dividirà en diferents fases que inclouran les cobertes del gimnàs, el centre esportiu, la piscina i, finalment, l’Escola Bressol.
Les reformes del vestíbul també entren
El paquet d’inversions comunals també inclou la reforma del vestíbul de la casa comuna, amb una inversió de 220.000 euros adjudicada a l’empresa Sideco. La mandatària comunal ha explicat que el projecte permetrà crear “aquests espais multifuncionals” i “una nova sala d’exposicions” per acollir activitats i esdeveniments. La reforma es farà en diferents fases per garantir que els serveis comunals continuïn funcionant amb normalitat. “En tot moment el servei de tràmits i els serveis del comú seguiran prestant-se”, ha assegurat la cònsol major.
En una primera fase s’actuarà sobre la meitat del vestíbul on posteriorment s’ubicarà el servei de tràmits. Una vegada acabada aquesta part, els treballs es traslladaran a l’espai actual de tràmits, el qual es convertirà en sala d’exposicions i en nous espais per als treballadors i per a l’atenció ciutadana. “Hi haurà sales on podrem rebre els ciutadans, ja sigui el departament que vulguin consultar”, ha detallat Mas.