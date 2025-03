L’USdA acusa el SAAS d’ignorar l’informe mèdic emès per psiquiatria abans d’acomiadar la infermera

La polèmica per l’acomiadament d’una infermera del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) continua creixent després que ahir es fes públic el cas a través d’una piulada de la branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA). Segons el sindicat, la treballadora, amb trenta anys de servei, va ser acomiadada el mateix dia que es reincorporava després d’un període de baixa mèdica. L’USdA denuncia que aquest comiat es va produir sense motiu disciplinari i sense tenir en compte el seu historial mèdic i laboral.

L’USdA assegura que la infermera, que no tenia antecedents psiquiàtrics abans del 2022, va començar a patir un greu estat d’estrès laboral a conseqüència de l’assetjament i menyspreu per part de la seva cap. Aquesta situació li va provocar una ansietat intensa amb simptomatologia depressiva, fet pel qual va necessitar tractament psicològic i psiquiàtric. El gener de 2024, el seu metge li va concedir la baixa mèdica a causa de la seva situació de salut. Malgrat que la seva ansietat continuava, la treballadora va voler reincorporar-se al seu lloc de treball a l’hospital, presentant un informe mèdic que recomanava un canvi d’ubicació per evitar treballar sota les ordres de la mateixa cap.

Segons el comunicat de l’USdA, el SAAS va permetre la seva reincorporació el 4 de març de 2025 sense valorar l’informe mèdic i sense realitzar cap revisió de la seva salut abans de reprendre l’activitat. La treballadora va estar en el seu lloc durant tres hores fins que, el mateix dia, va ser acomiadada. “El SAAS castiga amb el comiat una treballadora amb 30 anys de serveis professionals al país i als seus ciutadans sense motius disciplinaris”, afirma el sindicat.

L’USdA també denuncia que el SAAS no ha investigat la denúncia d’assetjament laboral presentada per la treballadora ni ha pres mesures contra la seva superior. “El SAAS ha oblidat l’informe emès per la psiquiatra i no ha ordenat realitzar cap revisió mèdica abans de la reincorporació, tot i que el document mèdic era clar i sense dubtes”, exposa l’organització sindical.

A més, l’USdA assenyala que el SAAS ha destinat 50.000 euros de diners públics per acomiadar la treballadora i que, segons la seva opinió, en altres països aquest acomiadament seria considerat nul. El sindicat reclama responsabilitats a la direcció del SAAS i exigeix la intervenció immediata del Ministeri de Sanitat.