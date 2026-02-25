L’UCAT alerta que “el Govern no podrà fugir d’aquesta responsabilitat” davant una caiguda de vendes de fins al 80%

La Unió de Comerciants Andorrans del Tabac (UCAT) ha obert aquest dimecres al matí un front comú davant la situació que viu el Pas de la Casa arran de l’esllavissada a l’RN20, la qual continua dificultant l’arribada de visitants des de França. Tal com ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC el president de l’entitat, Raül Calvo, la reunió s’ha convocat amb caràcter obert per “compartir una opinió tan àmplia com sigui possible entorn de totes les preocupacions que ara mateix ens afecten”, convidant també comerciants no associats. Segons Calvo, la trobada ha servit per constatar que la situació al Pas de la Casa és “la part crítica del comerç”, tot i que ha remarcat que les conseqüències s’estenen a la resta del territori. I és que els comerciants del sector del tabac, ha apuntat, continuen “molt preocupats” perquè perceben que no hi ha avenços efectius en la resolució de la problemàtica.
“Malgrat l’àmplia distribució d’aquests famosos tiquets d’oferta al carburant, no han vist que hagin tingut un impacte realment de cap classe en les seves vendes” – Raül Calvo
Així, el president de l’UCAT ha posat com a exemple el primer cap de setmana amb bona meteorologia de tot l’hivern, sense neu, vent ni talls addicionals de carreteres. Malgrat això, l’impacte comercial ha estat pràcticament nul. “Malgrat l’àmplia distribució d’aquests famosos tiquets d’oferta al carburant, no han vist que hagin tingut un impacte realment de cap classe en les seves vendes”, ha afirmat, considerant que es tracta de mesures “molt voluntarioses” però sense un efecte real per reactivar el consum. En aquest sentit, considera que les mesures adoptades poden ser “molt voluntarioses” i buscar “un objectiu molt favorable”, però que “en realitat no tenen un impacte efectiu a l’hora de reactivar la venda”.
El principal escull, ha insistit, és la dificultat d’accés des de Tolosa i el sud de França. “L’impediment d’arribar a Andorra és tan gran que un val de 30 euros per benzina tampoc és el gran incentiu”, ha assenyalat. Calvo ha destacat que el turista que tradicionalment dona volum al Pas de la Casa “físicament no té l’opció fàcil d’arribar a Andorra” i que el trajecte pot superar les cinc hores, fet que desincentiva clarament la visita. De fet, ha apuntat que aquest cap de setmana Vielha estava “a petar de gent”, ja que les alternatives viàries cap a altres destinacions resulten més ràpides que l’accés al Principat.
“Les mesures actuals esdevindran, a curt termini, insuficients per poder sostenir les despeses que ha de suportar un comerç del Pas de la Casa” – Raül Calvo
Pel que fa a l’impacte econòmic, Calvo ha quantificat la caiguda de vendes en una forquilla “entre el 70 i el 80%”, amb el sector del tabac més a prop del 80%. Una davallada que ha qualificat de “suficientment rellevant perquè es pugui qualificar de catastròfica”. Davant d’aquesta situació, el sector considera que les mesures actuals “esdevindran, a curt termini, insuficients per poder sostenir les despeses que ha de suportar un comerç del Pas de la Casa”, com el pagament de personal, lloguers i altres costos fixos. “Quan al calaix no hi entra ni un duro, també es fa bastant difícil d’admetre que es pugui repartir un benefici i una renda que no s’està generant”, ha apuntat.
Davant d’aquest escenari, el sector planteja més implicació del Govern i amb “un caràcter econòmic més gran”, i ha obert clarament la porta a la possibilitat d’aplicar ERTOs per mantenir les plantilles. “Els ERTOs esdevindran absolutament necessaris”, ha assegurat, advertint que “el Govern no podrà fugir d’aquesta responsabilitat perquè al darrere hi ha gent treballadora i aquesta gent treballadora està protegida”. Tot i reconèixer que l’empresari “pot i ha d’assumir una part” de l’impacte, ha subratllat que hi ha una part que “potser l’Estat s’ha d’implicar per donar una protecció absoluta al treballador”. Per aquest motiu, defensa que aquest debat “és inevitable”, recordant que durant la pandèmia ja es va haver d’afrontar una situació similar.
Com a pròxim pas, la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac ha acordat convocar una nova reunió al Pas de la Casa dimarts vinent, amb un format encara més ampli, per intentar reunir tot el sector comercial i posar en comú propostes concretes. L’objectiu és quantificar amb més precisió l’impacte econòmic real i traslladar al Govern demandes estructurades sobre ERTOs, lloguers i altres mesures de suport. “Aquest diàleg hi ha de ser, no pot ser d’una altra manera”, ha conclòs Calvo.