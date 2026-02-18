Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El cap de Govern, Xavier Espot, junt amb alguns ministres de l'ens i els cònsols encampadans, aquest dimecres. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Desplegament d'ajuts

Espot descarta els ERTO al Pas de la Casa: “Són una mesura molt complicada d’implementar i impliquen un sacrifici”

El mandatari governamental defensa que el paquet d’ajuts aprovat i les noves mesures que s’anuncien permeten “tancar força bé el cercle”

El cap de Govern, Xavier Espot, ha descartat l’aplicació d’ERTO com a solució viable i plausible per fer front a les afectacions econòmiques que pateixen els comerciants del Pas de la Casa arran dels talls de la carretera RN20, els quals s’allagaran més enllà del mes d’abril. Espot ha assegurat que no es donen les circumstàncies per activar aquesta mesura i ha defensat que el paquet d’ajuts aprovat pel Govern ja cobreix les necessitats del sector.

El CES del Pas planteja que, si Govern dona llum verda als ERTO, siguin a empreses d’entre un i deu treballadors

Llegir

La petició d’ERTO ha sorgit de part d’alguns comerciants afectats, membres del Consell Econòmic i Social del Pas, els quals han expressat la seva preocupació per l’impacte del tancament de l’accés per França. Tot i això, Espot ha matisat que la demanda “no fa unanimitat” i ha remarcat que l’Executiu ha optat per altres instruments de suport. “No crec que sigui la millor mesura en aquest moment”, ha afirmat en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana, tot advertint que es tracta d’una eina “molt complicada d’implementar”.

En aquest sentit, el cap de l’executiva ha argumentat que els ERTO comporten “un sacrifici per a tothom”. Segons ha detallat, impliquen un esforç per a l’empresari, que ha de continuar assumint una part del salari; per al treballador, que veu reduïts els seus ingressos, i també per a l’administració pública. A més, ha apuntat les dificultats logístiques que comportaria activar-los, ja que caldria mobilitzar la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i altres mecanismes administratius.

“No crec que sigui la millor mesura en aquest moment […] És molt complicada d’implementar” – Xavier Espot

Espot ha fet aquestes declaracions durant una visita institucional al Pas de la Casa, on l’administració general ha celebrat el Consell de Ministres setmanal. “Hem volgut pujar no només per donar vida al teixit comercial”, ha explicat, tot detallant que han recorregut diversos establiments i han dinat a la localitat conjuntament amb el Comú d’Encamp, el qual també celebrarà la sessió de Consell de Comú al Pas. “Hem volgut institucionalitzar la nostra presència aquí”, ha remarcat.

En aquest context, ha anunciat que el ministre portaveu explicarà les noves mesures adoptades, que s’han sumat a les ja aprovades la setmana passada. Entre aquestes, ha citat actuacions vinculades al xec regal, a les tarifes elèctriques i a les ajudes sol·licitades per l’agrupació d’importadors de mercaderies. Aquestes iniciatives s’han afegit a decisions com la reducció de la cotització empresarial a la CASS o l’ajornament i fraccionament de l’IGI.

“Les microempreses són les que requereixen que estiguem més al costat d’elles en les properes setmanes” – Xavier Espot

Durant la visita, el cap de Govern ha constatat que els comerciants “estan preocupats” i que la situació no és homogènia. “Com més ens allunyem del peu de pistes, més pateixen”, ha indicat, tot assenyalant que els negocis que depenen en major mesura de l’excursionista són els que han patit amb més intensitat les conseqüències dels talls. En aquest sentit, ha assegurat que el Govern ha tingut “un pensament especial” per a les microempreses, que tenen “menys múscul” i depenen més del dia a dia.

Els comerciants demanen a Govern que estudiï la possibilitat d’aplicar els ERTO per frenar les pèrdues econòmiques

Llegir

Espot ha avançat que algunes ajudes, especialment els crèdits tous, s’han intentat anticipar “al màxim possible” per a aquest col·lectiu, amb l’objectiu d’oferir-los liquiditat immediata. “Són les empreses que requereixen que estiguem més al costat d’elles en les properes setmanes”, ha afirmat.

Pel que fa a la possible reducció dels lloguers dels locals comercials, el cap de Govern ha defensat que es tracta d’una qüestió que han de resoldre les parts contractuals. Així, ha assegurat que li consta que alguns establiments, especialment de restauració, ja han obtingut rebaixes per part dels propietaris, i ha reiterat que el Govern considera que aquest debat s’ha de dirimir en el marc del diàleg entre arrendador i arrendatari.

Espot i la comitiva ministerial, durant la visita als comerços. | Marvin Arquíñigo
Una comerciant explica la tensa situació que s’està vivint al Pas aquests darrers dies. | Marvin Arquíñigo
A la sortida d’una de les botigues que ha sigut visitada. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Els negocis del Pas de la Casa amb pèrdues d’ingressos tindran descomptes de fins al 50% en el rebut de la llum
L’informe sobre creixement sostenible planteja quotes urbanístiques i un estudi de capacitat de càrrega nacional
Moliné avala el dictamen, però alerta que “hem crescut exponencialment i les infraestructures no han acompanyat”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
Els negocis del Pas de la Casa amb pèrdues d’ingressos tindran descomptes de fins al 50% en el rebut de la llum
  • Política
L’informe sobre creixement sostenible planteja quotes urbanístiques i un estudi de capacitat de càrrega nacional
  • Política
Moliné avala el dictamen, però alerta que “hem crescut exponencialment i les infraestructures no han acompanyat”
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu