Espot descarta els ERTO al Pas de la Casa: “Són una mesura molt complicada d’implementar i impliquen un sacrifici”

El cap de Govern, Xavier Espot, ha descartat l’aplicació d’ERTO com a solució viable i plausible per fer front a les afectacions econòmiques que pateixen els comerciants del Pas de la Casa arran dels talls de la carretera RN20, els quals s’allagaran més enllà del mes d’abril. Espot ha assegurat que no es donen les circumstàncies per activar aquesta mesura i ha defensat que el paquet d’ajuts aprovat pel Govern ja cobreix les necessitats del sector.
La petició d’ERTO ha sorgit de part d’alguns comerciants afectats, membres del Consell Econòmic i Social del Pas, els quals han expressat la seva preocupació per l’impacte del tancament de l’accés per França. Tot i això, Espot ha matisat que la demanda “no fa unanimitat” i ha remarcat que l’Executiu ha optat per altres instruments de suport. “No crec que sigui la millor mesura en aquest moment”, ha afirmat en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana, tot advertint que es tracta d’una eina “molt complicada d’implementar”.
En aquest sentit, el cap de l’executiva ha argumentat que els ERTO comporten “un sacrifici per a tothom”. Segons ha detallat, impliquen un esforç per a l’empresari, que ha de continuar assumint una part del salari; per al treballador, que veu reduïts els seus ingressos, i també per a l’administració pública. A més, ha apuntat les dificultats logístiques que comportaria activar-los, ja que caldria mobilitzar la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i altres mecanismes administratius.
“No crec que sigui la millor mesura en aquest moment […] És molt complicada d’implementar” – Xavier Espot
Espot ha fet aquestes declaracions durant una visita institucional al Pas de la Casa, on l’administració general ha celebrat el Consell de Ministres setmanal. “Hem volgut pujar no només per donar vida al teixit comercial”, ha explicat, tot detallant que han recorregut diversos establiments i han dinat a la localitat conjuntament amb el Comú d’Encamp, el qual també celebrarà la sessió de Consell de Comú al Pas. “Hem volgut institucionalitzar la nostra presència aquí”, ha remarcat.
En aquest context, ha anunciat que el ministre portaveu explicarà les noves mesures adoptades, que s’han sumat a les ja aprovades la setmana passada. Entre aquestes, ha citat actuacions vinculades al xec regal, a les tarifes elèctriques i a les ajudes sol·licitades per l’agrupació d’importadors de mercaderies. Aquestes iniciatives s’han afegit a decisions com la reducció de la cotització empresarial a la CASS o l’ajornament i fraccionament de l’IGI.
“Les microempreses són les que requereixen que estiguem més al costat d’elles en les properes setmanes” – Xavier Espot
Durant la visita, el cap de Govern ha constatat que els comerciants “estan preocupats” i que la situació no és homogènia. “Com més ens allunyem del peu de pistes, més pateixen”, ha indicat, tot assenyalant que els negocis que depenen en major mesura de l’excursionista són els que han patit amb més intensitat les conseqüències dels talls. En aquest sentit, ha assegurat que el Govern ha tingut “un pensament especial” per a les microempreses, que tenen “menys múscul” i depenen més del dia a dia.
Espot ha avançat que algunes ajudes, especialment els crèdits tous, s’han intentat anticipar “al màxim possible” per a aquest col·lectiu, amb l’objectiu d’oferir-los liquiditat immediata. “Són les empreses que requereixen que estiguem més al costat d’elles en les properes setmanes”, ha afirmat.
Pel que fa a la possible reducció dels lloguers dels locals comercials, el cap de Govern ha defensat que es tracta d’una qüestió que han de resoldre les parts contractuals. Així, ha assegurat que li consta que alguns establiments, especialment de restauració, ja han obtingut rebaixes per part dels propietaris, i ha reiterat que el Govern considera que aquest debat s’ha de dirimir en el marc del diàleg entre arrendador i arrendatari.