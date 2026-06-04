Un vehicle s’incendia a la CG-1 a la rotonda de la Margineda i obliga a desviar el trànsit amb un pas alternatiu

Un vehicle ha cremat aquest dijous a la tarda a la carretera general 1, a l’altura de la rotonda de la Margineda, en sentit nord. L’incident ha obligat a mobilitzar diversos efectius dels cossos d’emergència i ha provocat afectacions puntuals al trànsit de la zona.
Segons les primeres informacions, es tracta d’un turisme de la marca Mini Cooper i de color vermell que ha començat a cremar mentre circulava per la calçada en direcció nord.
Fins al lloc dels fets s’han desplaçat diversos efectius de la policia i del servei de circulació, que han controlat la situació i han gestionat la incidència.
De moment, no ha transcendit si l’incendi ha causat persones ferides ni tampoc quines han estat les causes que han originat el foc al vehicle.
Pel que fa a la mobilitat, el departament de Mobilitat ha informat que s’ha habilitat pas alternatiu a la zona per garantir la circulació mentre duren les tasques d’intervenció.