  • Una jornada d’esquí a les estacions de Grandvalira. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
Actualment controlen més de un 50%

La família Viladomat estudia vendre la seva participació majoritària a Saetde a un fons d’inversió estranger

El grup, accionista majoritari de l’empresa que gestiona part de Grandvalira, valora una sortida total o parcial després de gairebé seixanta anys

La família Viladomat està explorant la possibilitat de desprendre’s de la seva participació a Saetde, l’empresa que administra part del domini esquiable de Grandvalira, perquè l’adquireixi un fons d’inversió estranger. Així ho ha avançat el mitjà espanyol ‘Expansión’ i, si finalment tira endavant aquesta operació, s’acabaria un capítol de gairebé 60 anys vinculats a l’esquí andorrà. Cal recordar que, actualment, els Viladomat controlen un 50,28% de Saetde, mentre que la resta de les accions es distribueixen entre el Comú d’Encamp (34,1%), la família Albareda (9,1%) i un conjunt d’accionistes minoritaris (6,6%).

A més, el domini gestionat per Saetde inclou els sectors de Pas de la Casa, Grau Roig i el Funicamp. A l’altra meitat de Grandvalira hi actua Ensisa, responsable de Soldeu, El Tarter, Canillo (i actualment també Pal-Arinsal), i que està participada pel Comú de Canillo i Crèdit Andorrà.

Segons s’ha informat, entre les opcions que els Viladomat valoren figura una sortida total, venent totes les accions, o bé vendre només una part. Ara bé, els estatuts de Saetde inclouen una sèrie de clàusules rellevants per a qualsevol transmissió que superi el 25% de la societat: aquesta transacció ha de ser notificada a la corporació encampadana i aquesta té dret a verificar la solvència del comprador proposat. En afegit, els altres accionistes de Saetde disposen d’un dret preferent d’adquisició. Finalment, l’operació ha de rebre l’aprovació del consell d’administració.

Context

Fa aproximadament un any, Saetde i el Comú d’Encamp van renegociar la concessió per explotar aquesta part del domini, allargant-la fins al 2074. En aquesta renegociació, Saetde va comprometre’s a invertir al voltant de 100 milions d’euros, destinats a l’expansió del sector Pic Maià, a millorar els serveis de Pas de la Casa i Grau Roig, i a promoure mesures de sostenibilitat energètica. També van cedir alguns terrenys que passaran a formar part d’un parc natural a la zona.

Encamp i Saetde signen la concessió del domini Pas de la Casa-Pic Maià-Grau Roig

