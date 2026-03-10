L’ocupació hotelera al febrer arriba al 85,27% i es manté elevada malgrat situar-se lleugerament per sota del 2025

Els hotels del país han registrat una ocupació mitjana del 85,27% durant el mes de febrer, segons les dades de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), una xifra elevada que confirma la bona marxa de la temporada d’hivern tot i situar-se lleugerament per sota del mateix període de l’any anterior, quan es va assolir el 87,73%.
Aquest resultat manté la tendència positiva iniciada a l’inici de la temporada, després dels bons registres assolits durant els mesos de desembre i gener. Des de l’entitat assenyalen que l’atractiu de la destinació durant l’hivern continua sent un factor determinant per mantenir una elevada activitat turística.
Entre els elements que han contribuït a aquest volum d’ocupació hi ha el bon estat de les estacions d’esquí, que han afavorit l’arribada continuada de visitants. La coordinació entre l’oferta d’esquí i els establiments hotelers ha permès mantenir una demanda constant al llarg del mes.
Un altre dels factors destacats pel sector és l’estratègia de comercialització anticipada impulsada pels hotelers. La venda anticipada d’estades ha contribuït a assegurar una part important de les reserves, reduint així l’impacte de possibles canvis meteorològics durant la temporada.
Malgrat aquests bons resultats, des de la Unió Hotelera també es posa de manifest l’esforç organitzatiu que està requerint la temporada, especialment en la gestió dels equips de treball. Segons l’entitat, els establiments han hagut d’afrontar una planificació operativa exigent per mantenir els estàndards de servei en un context marcat per les dificultats del mercat laboral.
El febrer ha estat també un mes amb diverses activitats i esdeveniments que han contribuït a dinamitzar l’afluència de visitants, com l’exposició Van Gogh Alive, la Copa del Món d’esquí Audi FIS a Andorra, el Freeride World Tour a Arcalís, el Carnaval o diverses propostes culturals i d’oci a Ordino.
Segons les dades històriques recollides per l’entitat, el gener d’aquest any ja havia registrat una ocupació del 80,52%, fet que confirma la solidesa de l’inici de la temporada turística d’hivern.