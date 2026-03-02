La Unió Hotelera també minimitza l’impacte del tall de l’RN20: “No ha estat tan important com es podia preveure”

El president de la Unió Hotelera d’Andorra, Albert Mora, ha assegurat en declaracions al PERIÒDIC que el sector hoteler no ha estat el principal afectat pel tall de la carretera RN20 i ha fet una valoració en una línia similar a la que aquesta setmana expressava el president de l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT), Àlex Ruiz. “L’impacte no ha estat tan important com es podia preveure en un primer moment”, ha afirmat Mora, qui ha remarcat que “no hi ha hagut una allau de cancel·lacions” als establiments hotelers.
Segons ha explicat, el mes de febrer s’ha tancat amb ocupacions al voltant del 90%. “Hem estat pràcticament al 90% d’ocupació, per tant, l’afectació ha estat limitada”, ha detallat, tot reconeixent que existia preocupació sobretot per les reserves de curta durada del mes de març. “Hi havia incertesa, però la resposta del client ha estat més estable del que pensàvem”, ha indicat.
D’aquesta manera, Mora també ha volgut deixar clar que els sectors que més han patit han estat el comerç i la restauració, especialment pel perfil de visitant que accedeix al Pas de la Casa per passar-hi el dia. “Qui més ha notat el tall és el negoci vinculat al client d’un sol dia”, ha assenyalat. En aquest sentit, ha coincidit amb la lectura feta des de l’AEAT, la qual també va apuntar que el seu sector havia resistit millor del previst.
Amb tot, el president de la Unió Hotelera ha celebrat la reobertura de la via prevista per al 9 de març i ha destacat que recuperar la normalitat en l’accés des de França és clau “per consolidar la confiança i afrontar amb més tranquil·litat les pròximes setmanes”.