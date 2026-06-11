Lluís Samper i Rosa Alcobé: «No tenim una seguretat social actualitzada, tenim la del segle XX, però retallada»

La dignificació de la gent gran, la millora de les pensions i un reforç dels serveis d’acompanyament i atenció personalitzada són alguns dels eixos principals de la candidatura de Lluís Samper i Rosa Alcobé per representar els jubilats al Consell d’Administració de la CASS. En aquesta entrevista, els candidats exposen les seves propostes per garantir una vellesa més digna, denuncien les dificultats que afronten molts pensionistes per arribar a final de mes i plantegen mesures per reforçar la protecció social, ampliar els recursos destinats al col·lectiu i millorar l’atenció a les persones grans. Una conversa en què també analitzen el futur del sistema de pensions i els reptes socials que considera que Andorra ha d’afrontar amb urgència.