Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Samper i Alcobé, es postulen com a candidats a les Eleccions de la CASS 2026. | El Periòdic
Laura Gómez Rodríguez
  • Societat
Candidats CASS per als jubilats

Lluís Samper i Rosa Alcobé: «No tenim una seguretat social actualitzada, tenim la del segle XX, però retallada»

La candidatura aposta per dignificar la vellesa amb més recursos, una atenció personalitzada i mesures per garantir no dependre de la caritat

La dignificació de la gent gran, la millora de les pensions i un reforç dels serveis d’acompanyament i atenció personalitzada són alguns dels eixos principals de la candidatura de Lluís Samper i Rosa Alcobé per representar els jubilats al Consell d’Administració de la CASS. En aquesta entrevista, els candidats exposen les seves propostes per garantir una vellesa més digna, denuncien les dificultats que afronten molts pensionistes per arribar a final de mes i plantegen mesures per reforçar la protecció social, ampliar els recursos destinats al col·lectiu i millorar l’atenció a les persones grans. Una conversa en què també analitzen el futur del sistema de pensions i els reptes socials que considera que Andorra ha d’afrontar amb urgència.

Llegeix què proposen per a una vellesa digna
Comparteix
Notícies relacionades
Pablo Salvador Coderch assumeix la presidència del TAPA després de cinc anys de consolidació de la institució
Canillo tanca sis convenis del telefèric, però l’acord amb els dos propietaris es continua resistint: «No ho veiem fàcil»
El Palau de Gel retalla pèrdues, però continua en vermell mentre Alcobé defensa un “benefici social i esportiu”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Detingut a Escaldes el presumpte ‘cervell’ d’una xarxa lligada al transport de 1.300 quilos de cocaïna a França
  • Societat
La lectura fàcil arribarà a la Constitució i s’estendrà progressivament als principals textos legislatius del país
  • Educació, Societat
França confirma que els estudiants andorrans quedaran exempts de l’augment de les taxes universitàries
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Canillo tanca sis convenis del telefèric, però l’acord amb els dos propietaris es continua resistint: «No ho veiem fàcil»
  • Parròquies
El Palau de Gel retalla pèrdues, però continua en vermell mentre Alcobé defensa un “benefici social i esportiu”
  • Parròquies, Societat
El ‘Viari Show’ recorrerà tres centres educatius de la capital per conscienciar sobre civisme i seguretat viària
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu