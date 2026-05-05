Lladós refreda l’impacte dels carburants en l’IPC i defensa que “encara no estem en el nivell de la guerra d’Ucraïna”

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha situat l’augment recent dels carburants en un context encara allunyat dels màxims assolits després de l’inici de la guerra d’Ucraïna. Segons ha explicat, “encara estan per sota del preu que estava el juny i juliol del 2022, i si ho descomptes per inflació encara estan bastant més baixos”, tot recordant que, malgrat que recentment s’havien mantingut contactes amb l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants d’Andorra (Assidca), “darrerament no ens han vingut”.
Pel que fa a possibles mesures, Lladós ha deixat clar que, ara com ara, no es considera necessari intervenir. “Si mai es fa algun tipus de mesura demanem esforç per part de tothom, però encara no estem allà”, ha afirmat. Així i tot, un altre dels elements que, segons el ministre, condiciona qualsevol decisió és el pes del consum turístic en el mercat dels carburants. “Tres quartes parts del combustible és turístic”, ha assenyalat, advertint que això pot limitar l’efectivitat de mesures orientades a alleugerir la despesa de les famílies. En aquest sentit, ha defensat que qualsevol actuació hauria de garantir que “realment vagin a ajudar la butxaca del consumidor andorrà”.
Lladós també ha fet referència a les diferències amb països veïns, on s’han aplicat mesures de caràcter conjuntural, com la reducció del transport públic. “Aquí el transport públic és gratuït sempre, per a tothom”, ha destacat, posant en relleu també l’estabilitat del preu de l’electricitat a Andorra, el qual es trobaria desvinculat de les fluctuacions del mercat energètic internacional. “Puja el gas, baixa el gas, puja el petroli, baixa el petroli. I sempre paguem igual per l’electricitat”, ha exposat.
Per la seva banda, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha recordat que “aquest mateix mes de l’any passat, els carburants havien baixat molt”, mentre que l’habitatge “s’ha mantingut” i que la inflació en aquest àmbit “ha pujat una mica, però tampoc una quantitat”, situant aquest impacte en el 0,7. A més, ha insistit en el paper del transport públic gratuït com a mesura de suport: “Som dels pocs països que tenen el transport públic gratuït i això és una gran ajuda per a les famílies”, assegurant que el Govern “continuarà estant al cas per a veure com evoluciona” la situació dels carburants.