Finances manté en estudi possibles mesures sobre els carburants i tornarà a analitzar la situació aquesta setmana

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha assegurat que el Fons Monetari Internacional (FMI) no ha modificat, de moment, les previsions de creixement per a Andorra, tot i la revisió a la baixa anunciada per a altres economies com l’espanyola en el context actual marcat per la guerra a l’Orient Mitjà. En declaracions als mitjans, Lladós ha explicat que l’organisme internacional està revisant les projeccions de diversos països, però que “de moment, a Andorra no ens l’ha revisat”. Amb tot, ha apuntat que el Govern participarà la setmana vinent a la reunió de primavera del FMI, on esperen tenir més informació.
“Anirem allà, com anem cada primavera, a veure si ens comenten alguna cosa”, ha indicat, afegint que “de moment, no hi ha previsions que ens la retallin, però veurem com evoluciona la situació mundial”. Pel que fa a l’impacte del context internacional sobre l’economia andorrana, el titular de Finances ha remarcat que es tracta d’una economia oberta i, per tant, exposada als moviments globals. “Estem monitoritzant el que passa amb els preus, en particular amb els dels carburants i dels aliments frescos”, ha assenyalat, remarcant que s’avaluarà si cal adoptar mesures en funció de l’evolució.
En relació amb els carburants, Lladós ha explicat que el Govern ja ha analitzat les dades facilitades pels importadors: “Vam veure que encara no estava al mateix nivell que els carburants estaven en el moment de la guerra d’Ucraïna”, ha afirmat. Amb tot, ha avançat que la qüestió es tornarà a abordar en la reunió del Govern d’aquesta setmana per valorar si cal adoptar alguna acció. “Seguim valorant-ho i aquesta setmana tornarem a portar a la taula del Govern a veure si cal fer alguna acció o no”, ha conclòs, tot remarcant que, de moment, no hi ha cap decisió presa.