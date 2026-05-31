Sígrid de los Santos i Òscar Jiménez: «Volem incorporar més eines de control per evitar que els usuaris cometin frau»

Amb una oferta limitada i uns preus cada vegada més elevats, compartir pis s’ha consolidat com una alternativa habitual, especialment entre els joves i les persones que arriben al país. Tanmateix, la recerca d’habitacions sovint es fa en un mercat poc estructurat i exposat a possibles estafes. Per donar resposta a aquesta necessitat, Sígrid de los Santos, Òscar Jiménez i Biel Galiot han creat Habitacions.ad, una plataforma pensada per centralitzar l’oferta d’habitacions i facilitar una cerca més segura i eficient. En aquesta entrevista amb EL PERIÒDIC, dos dels seus fundadors expliquen com va sorgir la iniciativa i quins objectius es marquen per contribuir a alleugerir una problemàtica que centra bona part del debat social al Principat.