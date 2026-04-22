  • La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, al bloc de pisos de Ribasol. | SFGA
Habitatge assequible

L’INH obre la convocatòria de pisos assequibles a Ribasol 2, situat a Arinsal, amb lloguers d’entre 298 i 678 euros

Els pisos reformats disposen d’entre 37 i 85 metres quadrats i inclouen opcions d’aparcament amb places limitades disponibles a un preu de 80 euros

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha fet pública aquest dimecres la convocatòria per optar als habitatges de lloguer assequible del bloc 2 del conjunt residencial Ribasol Ski-Park, situat a Arinsal. Els pisos tenen una superfície construïda que oscil·la entre els 37 i els 85 metres quadrats, amb unes rendes mensuals que van dels 298 als 678 euros, en funció de les característiques de cada unitat.

Els habitatges més petits inclouen un espai combinat de sala menjador i cuina-dormitori, mentre que els de dimensions superiors disposen de dues habitacions i una distribució més diferenciada. Segons s’indica en la convocatòria, tots els immobles han estat reformats íntegrament, es lliuren sense mobiliari i amb cuines equipades amb vitroceràmica, forn i campana extractora. L’edifici també compta amb ascensor.

Els habitatges s’adrecen a persones inscrites prèviament al registre de sol·licitants de lloguer assequible abans del 28 d’abril

Pel que fa a l’aparcament, el conjunt disposa de 31 places subterrànies, de les quals fins a 19 es destinaran als adjudicataris del bloc 2 durant aquesta fase. El preu per a l’ús d’aquestes places és de 80 euros mensuals, amb revisió anual vinculada a l’índex de preus de consum. En cas que quedin places lliures una vegada finalitzades les adjudicacions dels dos blocs, aquestes es podran oferir a residents del complex o del mateix poble.

El període per presentar sol·licituds s’estendrà del 28 d’abril al 12 de maig i està obert a les persones inscrites prèviament al registre de sol·licitants d’habitatge assequible. A més, l’edicte estableix que, si el cost del lloguer supera el 30% dels ingressos de la unitat de convivència, es podran ajustar les condicions o bé sol·licitar ajuts específics, sempre que es compleixin els requisits establerts.

Superàvit de 88 milions en un context de creixement econòmic que impulsa l'ampliació del parc públic d'habitatge

