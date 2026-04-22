El Govern preveu ampliar el nombre de taxis fins a 130 vehicles per millorar el servei actual i la cobertura als usuaris

El Govern ha aprovat el nou reglament del sector del taxi que introdueix canvis estructurals amb l’objectiu de millorar el servei i adaptar-lo a les necessitats actuals, segons ha exposat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Una de les principals novetats és la flexibilització del funcionament de les llicències, la qual permetrà disposar de dos vehicles sota una mateixa autorització i sense limitació de conductors associats. Aquesta mesura pretén optimitzar l’ús dels vehicles i garantir una continuïtat més elevada del servei.
A més, el reglament elimina restriccions operatives i facilita que els taxis puguin oferir servei de manera continuada, ambl’objectiu d’assegurar una millor cobertura i disponibilitat per als usuaris al llarg de tota la jornada. Pel que fa a les xifres del sector, el nou marc normatiu estableix una previsió d’entre 120 i 130 taxis al país, mentre que actualment en circulen al voltant de 90. Forné ha destacat que aquesta ampliació respon a la voluntat de garantir un servei adequat a la demanda i millorar-ne l’eficiència.
“Tots els taxistes han d’estar en una central de reserves, i actualment només hi ha una” – David Forné
En relació amb els vehicles de transport amb conductor (VTC), el secretari d’Estat ha indicat que el país es troba “ben a prop” d’assolir la ràtio prevista, situada al voltant de 0,77 o 0,78. Així mateix, ha assegurat que el model futur mantindrà una proporció superior de taxis respecte als VTC, d’acord amb els criteris establerts per decret i consensuats amb els sectors implicats.
Pel que fa al control del servei, el reglament reforça el paper de la centraleta única de reserves, a la qual han d’estar integrats tots els taxis. “Tots els taxistes han d’estar en una central de reserves”, ha afirmat Forné, tot destacant que actualment només n’hi ha una. En aquest sentit, ha advertit que els vehicles no poden operar simultàniament en diferents canals, en referència a aquells taxis que porten retolat ‘Uber’ al mateix temps que ‘Taxi’. “El taxi no pot estar en dos llocs alhora”, ha remarcat.
Els vehicles no poden operar simultàniament en diferents canals, en referència a aquells taxis que porten retolat ‘Uber’ al mateix temps que ‘Taxi’
Forné també ha detallat que les empreses de VTC hauran de comunicar la ubicació de les seves bases operatives, sense limitació en el nombre, però amb l’obligació d’informar-ne la distribució territorial. A més, el text preveu mecanismes sancionadors en cas d’incompliment. Segons ha explicat el secretari d’Estat, si un taxi opera fora del sistema establert, es podrà advertir el titular i, eventualment, “retirar-li la llicència”. Tot i això, ha subratllat que el nou reglament facilita la integració de tots els professionals dins la centraleta.
Una altra de les novetats és l’homologació de la formació entre taxistes i conductors de VTC. A partir d’ara, aquests darrers hauran d’obtenir una credencial de conductor professional mitjançant una prova de capacitació, amb un termini aproximat de sis mesos per regularitzar la seva situació, equiparant-se així als requisits exigits als taxistes.