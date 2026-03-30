Superàvit de 88 milions en un context de creixement econòmic que impulsa l’ampliació del parc públic d’habitatge

El Govern ha tancat l’exercici del 2025 amb un superàvit de 88 milions d’euros, un resultat que s’ha situat molt per sobre de la previsió inicial de dèficit i que s’ha atribuït a una evolució econòmica més favorable del previst. Segons el ministre de Finances, Ramon Lladós, aquest escenari no respon a una reducció de la despesa, sinó a un increment dels ingressos derivat del bon comportament de l’economia.
Lladós ha remarcat que “ens hem acostumat a fer superàvits, però això no és habitual” i ha subratllat que altres economies també creixen, però no registren resultats positius als comptes públics. En aquest sentit, ha insistit que els ingressos han evolucionat millor del previst sense necessitat d’incrementar la pressió fiscal.
Pel que fa a la destinació d’aquest resultat, el Govern ha expressat la voluntat de repartir-lo entre la reducció de l’endeutament i inversions, principalment en habitatge. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha assenyalat que “una part es destinarà a retornar deute i una altra a ampliar el parc públic d’habitatge”, amb l’objectiu d’incrementar l’oferta de lloguer assequible.
“Una part [del resultat] es destinarà a retornar deute i una altra a ampliar el parc públic d’habitatge” – Conxita Marsol
Marsol ha explicat que la prioritat és continuar augmentant el nombre de pisos públics i ha avançat que la previsió és assolir prop de 650 habitatges al final de la legislatura, és a dir, “uns 150 més dels inicialment previstos”. També ha apuntat que es treballa per adquirir edificis que es puguin posar al mercat en pocs mesos i explorar fórmules com el cohabitatge per a persones grans.
Aquest resultat pressupostari s’ha produït en un context de creixement econòmic destacat. El Producte Interior Brut ha augmentat un 3,9% el 2025, superant àmpliament les previsions inicials que el situaven al voltant del 2%. En termes reals, el creixement ha arribat al 6,3%, amb una evolució positiva en sectors com la construcció (+7,3%), les activitats financeres i professionals (+6,5%) i els serveis públics (+4,8%).
Altrament, Lladós ha destacat que aquest comportament està vinculat a una economia cada vegada més diversificada, fet que la fa més resilient davant els canvis internacionals. “Una economia oberta és més sensible al que passa al món, però la diversificació la fa més robusta”, ha afirmat.
“Una economia oberta és més sensible al que passa al món, però la diversificació la fa més robusta” – Ramon Lladós
En comparació amb l’entorn, Andorra ha registrat un creixement superior al dels països veïns. Mentre el Principat ha assolit un increment del 3,9%, Espanya s’ha situat en el 2,8%, França en el 0,8% i la mitjana de la Unió Europea en l’1,5%. Finalment, el bon comportament dels comptes públics ha permès reduir l’endeutament fins al 29,4% del PIB, una xifra que representa el nivell més baix des del 2010 i que consolida la tendència de sanejament financer del país.