L’Executiu confia que el tancament del comerç per la visita de Macron no “provocarà un trasbals” en l’economia

L’Executiu confia que el tancament dels comerços durant dues hores i mitjà el dimarts 28 d’abril “no provocarà un trasbals en la situació econòmica” dels empresaris. Així ho ha indicat el ministre portaveu, Guillem Casal en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres: “És una situació habitual en aquestes visites i només afecta dues hores”, ha afirmat Casal, tot indicant que “és una situació que ja s’ha dut a terme en altres ocasions”.
Cal recordar que amb motiu de la visita al Principat del copríncep Emmanuel Macron, el Govern ha aprovat un decret obligant a tots els comerços en general (botigues, indústries, oficines i administracions públiques) a tancar la seva activitat des de les 12.00 fins a les 14.30 hores. Segons el mateix decret publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), els assalariats que, per horari i torn de treball, es vegin afectats pel tancament obligatori, aquestes hores són de festa, de compliment obligatori, retribuïdes i no recuperables.
Amb tot, cal destacar que queden exempts d’aquesta obligació els serveis públics i essencials, les consultes mèdiques, les consultes veterinàries, els serveis turístics, els hotels, els restaurants, les caves, els bars, les estacions de servei i similars. Quant a les estacions de servei, únicament podran expedir carburants i productes propis d’una estació de servei, amb l’obligació que els comerços radicats en el mateix indret estiguin tancats i amb cessament de l’activitat durant l’horari previst.
La ‘Macronagenda’
La visita arrencarà dilluns a la tarda amb la seva arribada en helicòpter a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella. Des d’allà es traslladarà a Ràdio Andorra, la qual es convertirà en el centre de l’activitat política de la jornada. Macron mantindrà una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot, per tractar els principals reptes del país, abans de retrobar-se amb el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en una trobada institucional entre els dos caps d’Estat.
Un dels moments més destacats de dilluns serà el lliurament conjunt de cartes credencials per part d’una quinzena d’ambaixadors, en un acte inèdit que posa en relleu la singularitat del sistema institucional andorrà. La jornada es completarà amb una visita a la central hidroelèctrica de FEDA i un sopar oficial ofert pel copríncep francès amb representants de la societat andorrana.
Dimarts se centrarà en els actes amb més projecció pública. Macron visitarà al matí el Lycée Comte de Foix i l’Escola andorrana de Santa Coloma, dues mostres dels sistemes educatius del país, on compartirà temps amb alumnes i docents. La visita culminarà a la Casa de la Vall amb els actes solemnes, entre els quals destaca una sessió del Consell General presidida conjuntament pels dos coprínceps, un dels moments institucionals més rellevants de tota l’estada.