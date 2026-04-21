Els estudiants de la capital proposen millorar la comunicació del Rusc, crear una revista i impulsar l’agenda digital

El darrer Consell de Joves d’Andorra la Vella ha posat sobre la taula diverses propostes impulsades pels centres educatius de la parròquia, entre les quals destaquen millores en la comunicació del Rusc, la creació d’una revista per a joves, una agenda digital, actuacions al rec de l’Obac, un concurs de microvídeos i la instal·lació de punts de trucada d’emergència. La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha valorat positivament les iniciatives, assegurant que “en general, creiem que hi ha molt bones propostes” i que ara “ens toca acabar-les d’afinar i treballar amb ells”.
En aquest sentit, ha destacat el canvi de dinàmica d’enguany, orientat a recollir idees directament de cada escola i grup de joves, ja una de les principals dificultats detectades és fer arribar el missatge als joves. Segons Losada, “suposo que no acaben de ser prou atractius per ells o no els hi acaben d’engrescar”, posant com a exemple el fet que, tot i proposar millorar la comunicació del Rusc, molts joves no segueixen els seus canals a xarxes socials.
Precisament, des del Col·legi Maria Janer s’ha plantejat reforçar la difusió del Rusc després de constatar que molts joves en desconeixen l’existència. Així, es proposa potenciar la comunicació a través de canals habituals com WhatsApp, TikTok o Instagram, així com amb anuncis a la ràdio, al cinema, cartelleria o xerrades als centres educatius. Des del col·legi espanyol Maria Moliner s’ha proposat crear una revista jove amb continguts culturals, d’oci, opinió, salut o esports, amb l’objectiu de donar veu al col·lectiu i trencar estereotips. El projecte, amb format mixt en paper i digital i periodicitat trimestral, ha estat aprovat per unanimitat.
El British College of Andorra ha presentat una proposta per desenvolupar una aplicació mòbil que funcioni com a agenda digital i concentri activitats, esdeveniments i oportunitats per a joves. L’eina inclouria calendari, notificacions, descomptes o mapes interactius, amb un cost estimat d’entre 6.000 i 12.000 euros, i també ha rebut el suport unànime del consell. Per la seva banda, des de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma han plantejat millores al rec de l’Obac per fer-lo més segur i accessible, amb actuacions com la instal·lació d’il·luminació, la creació d’una zona de pícnic o la incorporació de senyalització amb codis QR, així com la possibilitat d’introduir-hi l’ús de bicicletes.
Des del Lycée Comte de Foix s’ha proposat un concurs de microvídeos i cartells digitals adreçat a joves d’entre 12 i 17 anys per fomentar la reflexió crítica sobre qüestions socials i facilitar eines d’expressió en formats digitals. Finalment, des del Col·legi Sant Ermengol han presentat el projecte ‘Trucand’, que planteja habilitar punts de trucada repartits per la parròquia per facilitar la comunicació en situacions d’emergència o necessitat, com la pèrdua del mòbil o la manca de bateria.