Casal recorda que l’autorització de manifestacions és una qüestió d’àmbit administratiu i en cap cas “polític”

El ministre portaveu, Guillem Casal, s’ha referit aquest dimecres, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, a la voluntat del Sindicat de l’Habitatge d’Andorra (SHA) de convocar una manifestació coincidint amb la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron. En aquest sentit, ha volgut remarcar que l’autorització d’una mobilització no respon a una decisió política del Govern, sinó a un procediment administratiu que correspon al Ministeri d’Interior i a la Policia, encarregats d’avaluar-ne la viabilitat.
Casal ha insistit que la convocatòria s’ha de sotmetre als terminis i requisits legals establerts. “És una situació que no decideix el Govern”, ha afirmat, tot recordant que cal presentar la sol·licitud dins una temporalitat concreta perquè pugui ser tramitada. Així mateix, ha admès que no es pot determinar si els promotors de la protesta es troben dins el termini necessari perquè la petició sigui admesa.
El ministre ha detallat que l’anàlisi recau en Interior i en la Policia, els quals han de valorar la viabilitat de la mobilització des d’una perspectiva de seguretat. “S’ha de garantir la seguretat de les persones”, ha remarcat. En cas que la manifestació fos acceptada, però el recorregut proposat no fos viable, serien els cossos policials els qui plantejarien una alternativa. “No és una situació política, sinó tècnica i administrativa”, ha reiterat.
“Quan se’n puja a París no es parlen de qüestions franceses, sinó d’aspectes estrictament andorrans” – Guillem Casal
En paral·lel, Casal s’ha pronunciat sobre la voluntat del sindicat de traslladar el malestar pel problema de l’habitatge al copríncep, tot assegurant que aquest ja coneix la realitat del país. “Els coprínceps coneixen la situació d’Andorra no només per les reunions, sinó també per les normatives i lleis del Consell General, que són signades per ells”, ha afirmat. Segons ha explicat, les trobades institucionals se centren exclusivament en qüestions internes del Principat.
El ministre portaveu ha destacat, així, que la problemàtica de l’habitatge s’aborda de manera transversal i amb un treball “intens” des de les institucions, i ha indicat que previsiblement formarà part de les converses durant la visita institucional.
“Els coprínceps coneixen la situació d’Andorra no només per les reunions, sinó també per les normatives i lleis del Consell General, que són signades per ells” – Guillem Casal
Pel que fa a altres qüestions, Casal ha assenyalat que la despenalització de l’avortament també pot ser objecte de debat, en tant que forma part de la política andorrana. “Es parlarà sempre des de la perspectiva andorrana”, ha remarcat, tot situant aquest i altres temes dins l’agenda institucional. En aquest sentit, ha recordat que Macron ja va abordar aquesta qüestió durant la seva primera visita al Principat, l’any 2019.
La voluntat de mobilització del Sindicat de l’Habitatge s’emmarca en el context de la visita del copríncep i arriba després d’una reunió amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. La portaveu del col·lectiu, Rebeca Bonache, ha animat la ciutadania a concentrar-se a la plaça del Poble per fer visible la situació de l’habitatge “de manera pacífica” i fer arribar el missatge a les institucions.