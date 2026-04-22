El Comú d’Andorra la Vella impulsa un programa per transformar espais urbans amb més verd i confort climàtic

El Comú d’Andorra la Vella ha presentat aquest dimecres el nou Programa d’Impuls Verd (PIV), una iniciativa orientada a transformar l’espai urbà de la capital cap a un model més sostenible i adaptat als reptes climàtics.
El cònsol major, Sergi González, ha admès que la parròquia presenta un dèficit de zones verdes malgrat el seu entorn natural. “Tenim una parròquia grisa, estem envoltats de verd, què hem de fer perquè el verd també baixi a la ciutat?”, ha plantejat. En aquest sentit, ha defensat que l’objectiu no és només estètic, sinó vinculat a la qualitat de vida: “No es tracta de posar un verd maco només perquè la gent es faci fotos, sinó de fer front al canvi climàtic i millorar la qualitat de vida”.
“Tenim una parròquia grisa, estem envoltats de verd, què hem de fer perquè el verd també baixi a la ciutat?” – Sergi González
El programa té com a eixos principals augmentar la presència de vegetació, generar zones d’ombra i millorar el confort climàtic. González ha resumit la iniciativa com “una eina per passar del gris al verd” i ha assegurat que es tracta d’“una manera d’entendre la ciutat i preparar-la per als reptes del futur”.
El PIV s’articularà mitjançant plans anuals i es basarà en la col·laboració publicoprivada, amb el comú com a impulsor dels projectes. En aquest sentit, el cònsol ha explicat que les empreses podran implicar-se en actuacions concretes: “Hi haurà unes bases i qualsevol empresa podrà proposar invertir en un projecte concret, que serà valorat pel departament”.
“Aquests projectes tindran un reconeixement institucional i es desenvoluparan amb transparència i control per part del comú” – Jordi Cabanes
El conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha destacat que aquesta participació comportarà beneficis reputacionals i garanties de seguiment: “Aquests projectes tindran un reconeixement institucional i es desenvoluparan amb transparència i control per part del comú”.
Entre els espais previstos per a les primeres actuacions hi ha la plaça Bartomeu Rebés, el berenador de la Comella o el Prat Condal, on es preveu incorporar vegetació i zones enjardinades. També es plantegen intervencions en el passeig del torrent de la Comella. “El volem transformar en un torrent real i posar-lo en valor”, ha explicat Cabanes.
A més, el programa contempla incrementar les zones d’ombra a l’avinguda Meritxell amb la instal·lació de refugis climàtics modulars. “Seran espais per reposar, amb bancs i vegetació, pensats per reduir la calor”, ha detallat el conseller. Segons el comú, aquestes actuacions han de generar un impacte directe en la ciutadania amb espais més agradables, menys calor i una millora de la qualitat de vida.