  • La directora de Turisme, Emma Jiménez, i la consellera de Turisme, Mònica Solé. | Comú de la Massana
Tret de sortida a la 32a edició

Andoflora amplia espais al Prat Gran i s’estén tota la setmana amb noves propostes culturals i professionals

El certamen floral incorporarà un envelat dedicat a productes naturals vinculats a la botànica, la gastronomia, la cosmètica natural i la joieria

La 32a edició d’Andoflora tornarà al Prat Gran de la Massana amb un redisseny de l’espai per oferir més amplitud als estands de jardineria i floristeria. El certamen comptarà amb més d’una vintena d’operadors i incorporarà un envelat dedicat a productes naturals vinculats a la botànica, la gastronomia, la cosmètica natural i la joieria. Així, el mercat obrirà les portes divendres 22 de maig, tot i que Andoflora arrencarà ja dilluns amb una programació que s’allargarà durant tota la setmana.

La consellera de Turisme, Mònica Solé, ha destacat que “una de les grans novetats d’aquesta edició és el reforçament de la ruta interpretativa de creacions artístiques florals”, la qual s’estendrà per diferents espais de la parròquia. Entre les intervencions, es tornarà a instal·lar un jardí lumínic a la plaça de les Fontetes, amb la col·laboració de Nord Andorrà, el qual es complementarà amb una actuació amb nenúfars a la font. També hi haurà decoracions florals a diverses rotondes i a la plaça del Quart.

La proposta inclou tallers i conferències al voltant del lema d’enguany, ‘Les plantes que cuiden’, així com una jornada professional a l’hotel Rutllant centrada en la biodiversitat i la gestió sostenible del paisatge. Aquesta jornada inclourà taules rodones sobre estratègies de futur per als espais verds o l’impacte de les infraestructures verdes en la salut mental. Un altre dels espais destacats serà la Mola de cal Quico, el qual acollirà una exposició amb les obres guanyadores del concurs de fotografia de l’any passat, un certamen que es tornarà a convocar en aquesta edició.

En l’àmbit artístic, el programa incorpora l’Echoos Espai Experiencial Andbank, una instal·lació tecnològica que permetrà als visitants interactuar amb les plantes. Segons ha explicat la directora de Turisme, Emma Jiménez, “a través d’uns elèctrodes el tacte es transforma en so i imatge”. La programació també inclou dues festes amb música obertes a tothom: una dissabte al vespre a la plaça de les Fontetes i una altra al Prat Gran com a cloenda.

A més, Andoflora oferirà una àmplia proposta cultural amb la participació d’entitats de la parròquia, així com tallers vinculats a les plantes remeieres i els seus beneficis per a la salut, com l’elaboració d’ungüents naturals o activitats familiars d’horticultura amb plantes aromàtiques i medicinals. Durant el cap de setmana, s’han programat activitats per a tots els públics, amb actuacions musicals, exhibicions de dansa, una ballada de sardanes, tallers infantils d’estampació vegetal i una descoberta etnobotànica amb passejada guiada.

