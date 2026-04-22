  Moment de l'extradició de l'home detingut a Itàlia. | Policia d'Andorra
Extradició internacional per presumpta estafa qualificada

Extradit des d’Itàlia a Andorra un home acusat d’una estafa de 75.000 euros a empreses europees del sector carni

El sospitós estava reclamat per la Justícia després d’una investigació iniciada arran d’una denúncia d’una distribuïdora espanyola

Un home de 57 anys ha estat traslladat, aquest dimarts a la tarda, al Principat després de ser extradit des d’Itàlia, on havia estat detingut el novembre passat en relació amb un presumpte delicte major d’estafa qualificada. L’arrest es va produir en compliment d’una ordre internacional de detenció dictada per la Batllia i tramitada a través d’INTERPOL.

Els fets investigats es remunten a l’any 2022, quan el sospitós, antic administrador únic d’una empresa amb seu a Andorra dedicada a activitats d’intermediació comercial i distribució alimentària, va ser denunciat per una companyia espanyola del sector carni. Segons la investigació, l’home hauria actuat com a intermediari entre aquesta empresa i diversos clients situats a França.

Mitjançant aquesta operativa, hauria facilitat l’enviament de productes per un valor aproximat de 75.000 euros en tres transaccions. No obstant això, presumptament es va quedar amb els diners de les vendes i va interrompre qualsevol comunicació amb la firma afectada.

L’home hauria intermediat operacions comercials fictícies i s’hauria apropiat dels pagaments abans de desaparèixer sense deixar rastre

En el moment dels fets, l’investigat ja no residia al país, fet que va motivar l’emissió d’una ordre de cerca internacional un cop el Grup de Delictes contra el Patrimoni va identificar-lo i va posar el cas en mans judicials.

Després de la seva detenció, l’home ha romàs en presó preventiva fins que efectius de l’Oficina Central Nacional d’INTERPOL Andorra, amb el suport de la Unitat d’Intervenció Tècnica i en coordinació amb diverses autoritats, han executat el seu trasllat al Principat. Ara haurà de comparèixer davant la Justícia andorrana per respondre pels fets que se li atribueixen.

