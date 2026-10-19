Nova etapa del restaurant del Prat del Roure, amb una concessió de deu anys i una oferta gastronòmica renovada

El Comú d’Escaldes-Engordany ha adjudicat per unanimitat la concessió del restaurant del Prat del Roure per 4.300 euros mensuals i un període de 10 anys, prorrogable fins als 15, a l’empresa Barra Mar’s SLU. Amb aquesta decisió, el local enceta una nova etapa amb un canvi de gestors i, així, una oferta gastronòmica renovada. Tal com han esmentat, la proposta escollida preveu un horari habitual de les 08.00 a les 21.00 hores, sense tancaments per vacances i amb servei de cuina durant tota la jornada.
L’oferta gastronòmica estarà basada en la cuina de mercat, amb una especialització en plats de bacallà, i inclourà esmorzars, dinars, berenars, tapes i servei de vespre. «Ens plantegen que obriran de les 08.00 a les 21.00 hores. També plantegen l’absència de tancament col·lectiu per vacances i, per tant, entenem que milloren el règim mínim que havíem demanat«, ha declarat la cònsol major escaldenca, Rosa Gili.
«Sobre 100 punts de valoració, es van assignar únicament 10 punts al cànon econòmic […] Mentre que els altres 90 punts es van destinar a valorar les millores respecte del règim mínim d’obertura» – Rosa Gili
Segons ha mencionat la mandatària, «sobre 100 punts de valoració, es van assignar únicament 10 punts al cànon econòmic, per al qual es va establir un mínim de 4.300 euros mensuals, mentre que els altres 90 punts es van destinar a valorar les millores respecte del règim mínim d’obertura, l’oferta gastronòmica i la seva adequació a les necessitats dels usuaris, les inversions en obres de millora i en la compra d’elements mobles, així com la decoració o l’ambientació del local».
De fet, entre les quatre candidatures que es van presentar, l’adjudicatària ha obtingut 87,56 punts. Altrament, amb la nova proposta també es preveu una renovació de l’ambientació del local amb «materials càlids, mobiliari flexible, vegetació, recorreguts accessibles i una línia coherent amb la terrassa», ha destacat la cònsol. També s’ha proposat millorar la il·luminació i el condicionament acústic, entre altres reformes.