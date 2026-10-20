Espot anuncia una pujada del salari mínim del doble de l’IPC, però rectifica i aclareix que ja inclou el 2,8% del juliol

El salari mínim s’incrementarà almenys el doble de l’IPC a partir del 2027, una mesura que també repercutirà en les pensions de solidaritat de la gent gran. Així ho ha anunciat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la celebració de la Festa Magna 2026, en què ha confirmat que les pensions contributives inferiors al salari mínim també augmentaran el doble de la inflació: «A partir de l’any vinent, com hem fet amb els darrers pressupostos, garantirem un increment del salari mínim equivalent, com a mínim, al doble de l’IPC. Aquesta pujada tindrà un impacte directe en les pensions de solidaritat de la gent gran, ja que estan vinculades al salari mínim», ha assegurat el mandatari davant els assistents, prop de mig miler.
Tanmateix, fonts oficials de l’Executiu han aclarit posteriorment que l’increment anunciat per Espot ja contempla la pujada extraordinària del 2,8% aplicada el passat mes de juliol, la qual va situar el salari mínim en 1.568,67 euros mensuals. Per tant, l’actualització prevista per al 2027 no representarà un augment addicional íntegre del doble de l’IPC, sinó que tindrà en compte l’increment ja efectuat durant l’estiu. Aquest matís, que no havia quedat explicitat durant el discurs del cap de Govern, resulta determinant per calcular l’abast real de la mesura.
«Les pensions contributives de la CASS inferiors al salari mínim també s’incrementaran el doble de l’IPC. A més, anirem més enllà de les demandes de la Federació de la Gent Gran i, mitjançant una esmena al pressupost, garantirem que totes les pensions que superin el salari mínim s’actualitzin d’acord amb la inflació, sense establir cap topall», ha afegit el mandatari governamental, qui també ha reconegut que les reivindicacions del col·lectiu són «ambicioses, però alhora raonables, justificades i legítimes», i recordant que «les institucions públiques han d’atendre un nombre important de prioritats i garantir, al mateix temps, la sostenibilitat del sistema de pensions». Una valoració que, almenys a priori, ha rebut l’aval del president de l’entitat, Fèlix Zapatero.
«Anirem més enllà de les demandes i, mitjançant una esmena al pressupost, garantirem que totes les pensions que superin el salari mínim s’actualitzin d’acord amb la inflació» – Xavier Espot
I és que, en ser qüestionat pels mitjans de comunicació durant les declaracions posteriors a aquest anunci sobtat, Zapatero ha estimat que el salari mínim podria experimentar un increment del 9% a partir de l’1 de gener del 2027: «Si suposem que la inflació acaba l’any al voltant del 4,5%, estaríem parlant d’un increment del 9% del salari mínim. Aquesta és la lectura que he fet, tot i que haurem d’esperar per confirmar que sigui així», ha manifestat. No obstant això, l’aclariment posterior de Govern descarta aquesta interpretació, ja que el 9% hipotètic inclouria el 2,8% aprovat al juliol i, per tant, la pujada pendent seria inferior. En aquest sentit, el president del col·lectiu ha explicat que «pel que fa a les pensions, el que ha anunciat [Espot] respon a una reivindicació que la Federació fa des de fa anys. És una fórmula que ja s’ha aplicat en exercicis anteriors».
«Si l’IPC acaba sent del 4,5%, una pensió de 1.000 euros, que estaria per sota del nou salari mínim, augmentaria un 9%. Això significa que aquesta persona passaria a cobrar 90 euros més cada mes. És un increment important per a les persones que tenen pensions més reduïdes», ha continuat Zapatero, qui ha insistit, però, que els imports definitius dependran de la inflació amb què es tanqui l’any. Tanmateix, sí que ha exposat que «si una persona que cobra el salari mínim veu incrementada la seva remuneració, és probable que altres treballadors que cobren una mica més també reclamin una millora. Es pot produir un efecte dominó que faci pujar els sous de manera generalitzada, perquè qui està per sobre del salari mínim també voldrà mantenir la diferència salarial».
«Es pot produir un efecte dominó que faci pujar els sous de manera generalitzada, perquè qui està per sobre del salari mínim també voldrà mantenir la diferència salarial» – Fèlix Zapatero
«És molt positiu que els sous augmentin, perquè això incrementa el consum, facilita l’accés a l’habitatge i permet cotitzar més a la CASS. Com més punts acumuli una persona durant la seva vida laboral, millor podrà ser la pensió que rebi quan es jubili», ha defensat Zapatero, qui ha destacat també que l’increment del salari mínim també podria facilitar l’accés a determinades prestacions socials no contributives, ja que algunes estan vinculades. «La CASS paga les pensions contributives, però Govern també assumeix una part que depèn del salari mínim. Actualment, hi ha persones que no poden accedir a determinades ajudes perquè els seus ingressos superen el llindar establert. Si el salari mínim puja fins als 1.650 euros, una persona que cobra una pensió de 1.600 euros podria passar a tenir dret a aquestes prestacions, cosa que abans no succeïa», ha conclòs.