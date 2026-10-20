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  • Editorial

El respecte a la discrepància també forma part del debat

La signatura de l’Acord d’associació amb la Unió Europea representa un pas rellevant per al futur d’Andorra. Tanmateix, la transcendència d’aquesta decisió exigeix un debat públic rigorós, plural i respectuós. Les declaracions de Xavier Espot sobre els detractors de l’Acord no contribueixen precisament a aquest objectiu. Interpretar la baixa participació en una manifestació com una prova que les preocupacions dels opositors no han calat entre la ciutadania és una conclusió precipitada. L’assistència a una protesta no permet mesurar, per si sola, el suport o el rebuig a una qüestió d’aquesta magnitud. Tampoc resulta constructiu associar genèricament les posicions contràries amb la por o la desinformació. Govern té arguments legítims per defensar l’Acord, de la mateixa manera que els seus crítics tenen dret a qüestionar-lo. Precisament per això, el compromís amb el referèndum ha de continuar sent inequívoc, independentment del calendari electoral. La qualitat democràtica no es demostra desacreditant la discrepància, sinó garantint que totes les posicions puguin confrontar-se amb informació, respecte i arguments.

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