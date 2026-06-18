El PS eleva a 16 milions el cost de l’heliport de la Caubella i Espot replica que el projecte ascendeix a 8 milions

El cap de Govern, Xavier Espot, ha situat en 8 milions d’euros el cost del projecte de l’heliport nacional de la Caubella i ha detallat que, fins ara, el Govern ha abonat 5,5 milions d’euros corresponents a l’obra. Ho ha fet durant la sessió de control al Govern, després que la consellera socialdemòcrata Laia Moliné qüestionés el cost real de la infraestructura i afirmés que el projecte hauria passat dels 10 als 16 milions d’euros.
Espot ha rebutjat aquesta xifra i ha explicat que els 8 milions d’euros «equivalen al 75% del preu de l’obra del concessionari sumant també les despeses de descompensació de la matriu de riscos». Segons ha indicat, «de moment s’han abonat 5 milions i mig en concepte del cost de l’obra».
Durant el debat, el cap de Govern ha defensat que l’heliport s’ha d’avaluar des de la perspectiva del servei públic i no pas del retorn econòmic. «És una infraestructura de servei públic», ha afirmat, tot remarcant que el primer objectiu és disposar d’un equipament que compleixi els estàndards internacionals i permeti «garantir i organitzar l’activitat aeroportuària del país». També ha assenyalat que la instal·lació està pensada per respondre a les necessitats futures d’Andorra.
Pel que fa a la rendibilitat econòmica, Espot ha insistit que «l’heliport no és un negoci per a Govern ni per a ningú» i ha afegit que valorar-ne l’èxit a partir dels ingressos seria «tan inadequat com mesurar el retorn econòmic que pot donar un hospital».
Moliné ha replicat que és necessari conèixer els beneficis que aportarà una infraestructura finançada amb recursos públics. La consellera ha recordat que el projecte s’ha justificat per motius de seguretat, emergències i connectivitat internacional, però ha lamentat que les expectatives econòmiques generades inicialment «no s’han materialitzat».
Tot i la inauguració prevista per al 22 de juny, el Govern no fixa un calendari per a l’operativa internacional completa de la instal·lació
Un dels punts centrals del debat ha estat la continuïtat de les inversions a l’heliport de Bombers de Santa Coloma. En aquest sentit, Moliné ha preguntat per què s’hi destinen 200.000 euros si l’heliport de la Caubella ha de convertir-se en la principal infraestructura aeronàutica del país.
Espot ha aclarit que les actuacions aprovades a Santa Coloma tenen com a objectiu transformar la instal·lació en un helistop. Segons ha explicat, només el 5% dels vols hi podran operar, mentre que el 95% de les operacions es concentraran a la Caubella. «A Santa Coloma serà un helistop», ha afirmat.
Sobre els controls fronterers i l’operativa internacional, la consellera socialdemòcrata i la parlamentària Susanna Vela han preguntat en quin punt es troben els treballs per fer possible els vols internacionals. Espot ha recordat que la reinauguració de l’heliport està prevista per al 22 de juny, però ha advertit que l’activitat no entrarà immediatament en règim ordinari. «L’entrada es farà de forma esglaonada», ha indicat.
El cap de Govern ha reiterat que la infraestructura podrà operar vols internacionals seguint els mateixos mecanismes que s’apliquen actualment a l’activitat aeronàutica del país, tot i que no ha volgut fixar una data per a la plena operativitat. «No puc donar una data concreta», ha reconegut, tot recordant que encara hi ha treballs pendents vinculats al sistema europeu Entry-Exit System.
Durant el debat també ha intervingut el conseller de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, que ha defensat el projecte destacant que la superfície desforestada per construir l’heliport ha estat de 24.000 metres quadrats dins una zona forestal de més de 10,9 milions de metres quadrats, i ha elogiat la feina feta pel Govern en aquesta infraestructura.