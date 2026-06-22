Andorra culmina quatre dècades de projecte inaugurant l’heliport i amb la mirada posada en l’espai Schengen

Andorra ha inaugurat aquest dilluns l’Heliport Nacional de la Caubella, una infraestructura que posa punt final a prop de quatre dècades de projectes i estudis per dotar el país d’una instal·lació heliportuària pròpia. L’equipament, situat a la Massana, concentrarà bona part de l’activitat aèria del Principat i està cridat a reforçar la resposta davant emergències, la connectivitat exterior i l’activitat econòmica vinculada al sector.
Tot i l’entrada en funcionament de la infraestructura, un dels principals reptes continua sent la consolidació dels vols internacionals regulars. El secretari d’Estat de Transports, Transició Energètica i Mobilitat, David Forné, ha detallat que les actuals exigències de control fronterer obliguen els vols comercials a efectuar escales intermèdies en aeroports habilitats, com Girona o Reus, abans d’arribar a Andorra. «No es poden plantejar línies regulars sense això resolt», ha admés. En aquest sentit, el Govern treballa perquè els helicòpters puguin operar amb un sistema similar al dels vehicles dins l’espai Schengen, amb controls aleatoris i no sistemàtics.
L’heliport inicia l’activitat amb una plataforma operativa de 100 metres de longitud i 20 metres d’amplada, dues zones d’aterratge
Mentre aquesta qüestió continua sobre la taula, l’heliport inicia l’activitat amb una plataforma operativa de 100 metres de longitud i 20 metres d’amplada, dues zones d’aterratge, un hangar de més de 800 metres quadrats amb capacitat per a set aeronaus i un edifici de serveis destinat a l’atenció de passatgers i a les operacions aeronàutiques. Les instal·lacions estan preparades per acollir vols comercials, transports sanitaris, operacions de rescat, serveis de protecció civil i visites institucionals.
Durant l’acte inaugural, el cap de Govern, Xavier Espot, ha reivindicat la infraestructura com una de les més importants dels darrers anys. «La connectivitat no és un luxe, sinó una necessitat estratègica», ha afirmat, tot defensant que l’heliport reforçarà «la seguretat, la connectivitat i la sobirania funcional» del país. Espot també ha recordat que es tracta d’un projecte que ha transcendit diverses legislatures i que culmina un procés iniciat fa quaranta anys.
Espot també ha recordat que es tracta d’un projecte que ha transcendit diverses legislatures i que culmina un procés iniciat fa quaranta anys
Per la seva banda, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha destacat que la nova ubicació dona resposta a una reivindicació històrica dels veïns de la parròquia i ha assegurat que l’equipament «reforça la capacitat de resposta davant les emergències» i dota Andorra «d’una infraestructura moderna i necessària». Igualment, Sansa també ha posat en valor que les instal·lacions s’ubiquen lluny dels principals nuclis residencials, fet que redueix l’impacte sobre la població.
Finalment, Forné ha defensat que l’heliport neix com una infraestructura pública preparada per al present i el futur del país i s’ha mostrat convençut que acabarà generant noves oportunitats econòmiques. «Nosaltres hem posat les bases d’una instal·lació que Andorra es mereixia», ha apuntat. En la mateixa línia, el president de la concessionària Heliports d’Andorra 360, Javier Sapetti, ha indicat que l’equipament és «molt més que una obra d’enginyeria» i que representa «una nova oportunitat per reforçar la connectivitat del país, millorar la seva projecció internacional i ampliar les possibilitats de desenvolupament econòmic».