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  • Espot ha fet un discurs de gairebé un quart d'hora, amb els assistents esperant per poder començar a dinar. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Posada en marxa

Salut prepara per al 2027 el primer cribratge de càncer de pulmó: «Ens queda aquesta assignatura pendent»

Per altra banda, el programa Radars ja ha detectat 15 casos de vulnerabilitat i Trini Marín assegura que «l'anirem obrint a les altres parròquies»

Govern preveu posar en marxa durant el 2027 la primera campanya de prevenció del càncer de pulmó al Principat, una iniciativa que es troba pendent dels resultats d’un estudi encarregat a l’Institut Català d’Oncologia (ICO). «Ja disposem de campanyes de cribratge del càncer de mama i del càncer de còlon i recte, però ens queda aquesta assignatura pendent del pulmó», ha manifestat el cap de Govern, Xavier Espot, qui ha explicat que estan a l’espera de disposar de les conclusions de l’anàlisi encarregada a l’organisme català: «D’aquí a final d’any ja tindrem els resultats de l’estudi que vam encomanar a l’Institut, que ens farà una radiografia de la situació i ens permetrà tirar endavant a partir de l’any que ve la primera campanya de prevenció del càncer de pulmó».

No ha sigut l’única mesura a la qual Espot ha fet referència durant el seu discurs, en què també ha parlat sobre l’ampliació progressiva del servei de podologia, una de les reivindicacions de la Federació de la Gent Gran, tot i que ha admès que encara hi ha marge de millora. «Vam començar amb un servei de podologia puntual a través dels centres d’atenció primària, amb una tarifa reduïda i un nombre determinat de sessions anuals. Ara ja hem creat un nou circuit per al peu diabètic, però estic d’acord amb el president de la Federació que hem d’anar més enllà. Necessitem també la concurrència del col·legi de podòlegs i des del Ministeri de Salut s’estan fent molts esforços perquè aquest servei per a la gent gran sigui cada vegada més universal», ha exposat.

Radars detecta 15 situacions de vulnerabilitat

D’altra banda, el programa Radars ha permès identificar una quinzena de situacions de vulnerabilitat entre persones grans des de la seva posada en funcionament, uns primers resultats que han portat Govern a anunciar que la iniciativa s’ampliarà progressivament a totes les parròquies. «Hem volgut reforçar la prevenció de la solitud no volguda amb la posada en funcionament del programa Radars. Aquest programa ens ha permès detectar ja una quinzena de noves situacions de vulnerabilitat i activar els recursos d’atenció necessaris per a les persones que ho necessiten», ha destacat Espot, tot posant en relleu els resultats obtinguts durant els primers mesos de funcionament.

«Sabeu que vam començar per Andorra la Vella i amb determinats comerços, però també s’ha de dir que molts altres s’hi han anat afegint. Ja no parlem només de farmàcies o botigues de comestibles, sinó que el programa s’ha obert molt més, fins i tot a administracions i bancs. És a dir, a poc a poc hem anat ampliant una prova pilot que havia de començar per dues parròquies i que ara volem estendre amb la incorporació de més voluntaris», ha detallat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, qui també ha remarcat que «tant de bo no n’haguéssim tingut cap, però si hem tingut 15 usuaris que han necessitat aquest acompanyament, estic molt satisfeta que s’hagin pogut detectar. A vegades hem d’entendre que hi ha persones que poden estar soles i no reconèixer que pateixen aquesta solitud. És precisament aquí on tota aquesta gent és capaç d’adonar-se que realment necessiten ajuda, encara que elles mateixes diguin que no, i facilitar-los aquest acompanyament».

Una farmàcia detecta a través de ‘Radars’ un cas de vulnerabilitat de gent gran desconegut fins ara per Govern

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