Andorra la Vella destina 47.200 euros a instal·lar 110 càmeres de videovigilància en equipaments i espais comunals

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat la convocatòria d’un concurs nacional per instal·lar 110 càmeres de videovigilància en diferents equipaments i espais comunals, amb una partida pressupostària de 47.200 euros. L’actuació té com a objectiu reforçar la seguretat de les instal·lacions i millorar la capacitat de detectar i aclarir possibles incidències. El contracte inclou tant el subministrament dels dispositius com els sistemes de gravació i emmagatzematge i els treballs necessaris per posar-los en funcionament.
El desplegament arribarà a equipaments esportius i culturals, aparcaments, dependències administratives, ascensors i instal·lacions vinculades al servei d’aigua. Segons ha detallat la corporació, els dispositius s’adaptaran a les característiques de cada emplaçament, amb models destinats tant a espais interiors com a accessos i recintes exteriors. Entre els espais previstos hi figuren el Centre Esportiu dels Serradells, l’Estadi Comunal, el Centre Cultural La Llacuna i el Teatre Comunal. La instal·lació també arribarà a l’oficina de Tràmits de Santa Coloma, l’escola bressol, l’edifici del Cedre i Borda Nova.
Pel que fa als aparcaments amb barrera, el projecte preveu distribuir càmeres als de Parc Central, Fluvial, Serradora, Fener 2, Santa Coloma i Valira. A més, s’inclouen dispositius al Dipòsit Comunal de Vehicles, en diversos ascensors i en altres punts destinats al control viari. La intervenció també abastarà el dipòsit de Birena, la captació de la Comella i Escaubelles, amb la finalitat de reforçar la vigilància d’infraestructures relacionades amb el subministrament d’aigua de la parròquia.
El concurs també contempla l’adquisició de gravadors de vídeo en xarxa, discs durs i la resta de material necessari per al funcionament del sistema. Els equips inclouran càmeres exteriors amb visió nocturna, dispositius panoràmics i models compactes, segons les necessitats de cada instal·lació. En aquest sentit, el conseller d’Aparcaments i Circulació, Xavier Surana, ha defensat la necessitat de reforçar la vigilància en unes instal·lacions que «formen part del dia a dia de moltes persones, i volem que en puguin fer ús amb seguretat i tranquil·litat». Així mateix, ha assenyalat que la incorporació de les càmeres permetrà «millorar la capacitat de detectar i aclarir incidències, protegir el patrimoni comunal i adaptar la vigilància a les necessitats».