El túnel de Rocafort connecta les dues boques i encara la fase final amb l’obertura prevista per al juliol vinent

Les dues boques del túnel de Rocafort ja estan connectades, doncs els treballs de perforació han permès unir aquest migdia els extrems nord i sud de la infraestructura, un pas que acosta la finalització de la desviació de Sant Julià de Lòria, prevista per al juliol de l’any vinent. Durant la visita a les obres, el ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, ha anunciat que les voladures acabaran aquesta setmana i que la vinent començarà la fase d’acabament, tot celebrant que «ja hem pogut travessar el túnel» i, a la vegada, precisant que encara queda un petit tram de roca per enderrocar.
Malgrat les incidències relacionades amb les voladures i les molèsties ocasionades als veïns, el mandatari ha assegurat que els treballs avancen sense retards. «Si a mi em diguessin els tècnics que es pogués obrir abans, per nosaltres, no només pel Govern, per tota la ciutadania, seria millor», ha manifestat, tot confirmant que «la data límit és el juliol del 2027». Així mateix, ha assenyalat que les interrupcions de les voladures no van paralitzar l’obra, ja que els operaris van continuar avançant amb martells picadors.
En tot cas, aquesta darrera fase de la desviació representa una inversió de 24,1 milions d’euros i permetrà completar un túnel que, cal recordar, serà de 233 metres. En afegit, la infraestructura tindrà tres carrils, dos en sentit Espanya (sud) i un en sentit Andorra (nord), seguint el model del túnel de la Tàpia. En aquest sentit, Ferré ha descartat que el tercer carril sigui reversible inicialment, tot i que tècnicament seria possible en un futur. Els pròxims mesos es destinaran a instal·lar l’equipament interior i els sistemes de seguretat.
Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha qualificat l’actuació com una de les més importants de la legislatura i ha recordat que la mobilitat és la segona preocupació ciutadana, segons el darrer Observatori d’Andorra Recerca i Innovació. «Aquesta infraestructura no només reduirà el temps de recorregut o farà més fluid el trànsit, sinó que també modificarà la percepció que tenim de les distàncies, de la mobilitat i, en definitiva, del nostre dia a dia», ha defensat.
La desviació permetrà reduir el trànsit de pas pel centre de Sant Julià de Lòria i transformar l’actual travessia en una via de caràcter més urbà. Així, el titular de la cartera de Territori i Urbanisme ha destacat que els residents guanyaran tranquil·litat i espai per a l’aparcament, mentre que el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, ha reivindicat una obra «llargament reivindicada pels veïns». Segons ha remarcat, el túnel contribuirà a millorar la seguretat i la qualitat de vida i permetrà «fer un entorn urbà de Sant Julià més pensat per les persones i no tant els vehicles».
Finalment, Espot ha situat aquest esmentat túnel de Rocafort dins dels 134 milions d’euros destinats a infraestructures viàries entre el 2024 i el 2027, juntament amb actuacions com la desviació de la Massana o l’eixamplament de la Trava a Canillo. En relació amb això, ha assegurat que «totes les grans obres que hem iniciat aquesta legislatura quedaran completament finançades, de manera que el pròxim govern no haurà d’assumir el cost pendent d’aquestes actuacions», defensant així que les inversions impulsades durant el mandat no deixaran despeses pendents al pròxim Executiu.