La Massana estudia construir una nova residència sociosanitària per a la gent gran, encara sense ubicació ni calendari

Andorra passarà de les 378 places residencials actuals a un mínim de 558 el 2028, segons ha anunciat aquest dimarts el cap de Govern, Xavier Espot, durant la celebració de la Festa Magna. Una ampliació que inclou, a banda dels centres sociosanitaris ja anunciats a Encamp i a Ordino, la possibilitat que la Massana també disposi d’un equipament d’aquestes característiques. «Un dels principals objectius d’aquesta legislatura ha estat ampliar les places residencials, perquè sabem que hi ha moments en què l’atenció domiciliària no és suficient. Amb les noves infraestructures, el 2028 haurem assolit, com a mínim, les 558 places residencials, les 193 places de centre de dia i els 94 habitatges amb serveis», ha assegurat el mandatari durant el seu discurs.
Així, i portant-lo tot a un terreny més ‘xifrat’, ens trobaríem que el país disposa, actualment, de 378 places residencials, 163 places de centre de dia i 24 habitatges amb serveis per a la gent gran. I l’objectiu seria incrementar aquestes capacitats mitjançant diversos projectes, entre els quals hi hauria el centre sociosanitari d’Encamp, actualment en construcció: «Tindrem un nou centre sociosanitari a Encamp, i vull agrair al comú la col·laboració perquè sigui una realitat. Molt probablement també disposarem d’un nou centre a Ordino, on treballem conjuntament amb el comú en un dels terrenys de Casa Rossell. A més, sembla que el Comú de la Massana també té la intenció de tirar endavant una infraestructura d’aquestes característiques».
Pel que fa al calendari, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha situat l’increment de places entre finals del 2027 i principis del 2028, tot precisant que les previsions se centren en l’inici d’aquest darrer any: «Sempre parlem del 2028 perquè serà a l’inici d’aquell any, no durant el 2027». En aquest sentit, un dels projectes que Govern vol impulsar és el nou sociosanitari d’Ordino, per al qual s’està preparant el concurs públic. «Ens agradaria que fos un equipament combinat, amb habitatges amb serveis i places residencials d’atenció les 24 hores. Ara que estem preparant el plec de bases, també estudiarem si hi podem incorporar un centre de dia», ha detallat la titular de la cartera ministerial, tot i que ha evitat concretar encara la data de publicació del concurs.
Més incipient, però, és la possibilitat de construir una residència sociosanitària a la Massana, una iniciativa que es troba en una fase inicial de converses. «Hem començat a parlar-ne recentment i podria ser una realitat en el futur, però encara està tot molt verd. El comú té la voluntat de disposar d’una residència sociosanitària, però encara no sabem com es concretaria ni quin seria el terreny. Hem mantingut una primera reunió, però el projecte encara no està definit», ha reconegut Marín. Així i tot, des de la Federació de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, ha manifestat que «quan parlem de futur, per a nosaltres és important concretar si ens referim a sis mesos o a sis anys. Dir que hi haurà noves residències geriàtriques, però sense explicar quan, és fatal. En canvi, si ens diuen que la d’Encamp s’està construint i que estarà enllestida el 2028, ja tenim una data concreta».
«La d’Encamp ja s’està construint i això significa que, en uns quinze mesos, podria estar operativa. És el que ens interessa. A la Cortinada sembla que hi ha un terreny, però encara no sabem com es farà ni si serà públic o privat, i això pot significar que trigarà tres o quatre anys», ha advertit el president del col·lectiu, qui també ha recordat la seva experiència amb altres equipaments residencials per justificar aquesta prudència: «He assistit a la col·locació de la primera pedra de Clara Rabassa, del Cedre i de la Salita, i entre la primera pedra i l’entrada de la primera persona gran han passat tres anys i mig. És molt temps». Des de l’ens governamental, però, han tornat a defensar que «amb aquestes infraestructures haurem reforçat com mai la xarxa d’atenció a la gent gran i haurem assolit la ràtio mitjana recomanada, tant pel que fa als centres de dia com a les places residencials».
Finalment, i pel que fa als avenços en el Servei d’Atenció Domiciliària, el qual actualment arriba a prop de 240 persones, Marín ha assegurat que ja no presenta llista d’espera: «Al començament teníem molta i ara és de zero. Hem pogut atendre unes 239 persones i ampliar els serveis que oferim, gràcies al reforç del personal i també al suport d’una empresa privada. Això ens ha permès arribar a més gent i respondre a necessitats que abans no podíem cobrir», ha exposat, defensant així un model que combini l’atenció a casa amb els centres de dia, els habitatges amb serveis i les places residencials, en funció de les necessitats de cada persona.