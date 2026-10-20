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  • La propietat de l'aparcament Vinyes porta el comú a la Batllia. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Filtracions d'aigua

La propietat de l’aparcament Vinyes porta el comú a la Batllia: «Ens ha abandonat amb la seva negligència»

La societat denuncia que les filtracions d’aigua derivades de les obres de la plaça del Poble continuen provocant desperfectes a l'aparcament

La societat Vinyes Patrimonial, propietària i explotadora de l’aparcament Vinyes, ha denunciat el Comú d’Andorra la Vella per la seva presumpta responsabilitat en les filtracions d’aigua que afecten l’immoble arran de les obres de remodelació de la plaça del Poble. Així, i en un comunicat fet públic aquest dimarts, la societat exposa que «l’administració comunal ha fet cas omís de les nombroses peticions i els reiterats requeriments que li hem tramès instant-lo a solucionar les repetides filtracions d’aigua que, procedents de la coberta plana de la plaça on el comú està fent obres, envaeixen les plantes de l’aparcament Vinyes malmetent les instal·lacions i causant danys a vehicles estacionats».

En aquest sentit, la societat apunta que les darreres afectacions s’haurien produït durant les pluges del 17 i 18 d’octubre, moment en què les noves filtracions van causar desperfectes a dos vehicles estacionats a la setena planta de l’aparcament. A aquesta situació s’afegeix la paralització d’un dels ascensors de l’edifici, el qual es troba fora de servei des del 29 de setembre a causa de les entrades d’aigua detectades a la instal·lació: «S’han realitzat quatre visites de seguiment i, en la inspecció del 8 d’octubre, es va constatar un empitjorament de la filtració després de les pluges», han apuntat, afegint que la represa del servei està condicionada a l’eliminació de les entrades d’aigua i a la comprovació posterior de l’estat dels components afectats.

«El projecte anomenat “una plaça amb ànima” ha abocat en un desgavell destructiu de la impermeabilització del sostre de l’edifici. Una destrucció que ens ha estat causant, d’ençà del mes de juny del 2025, danys materials, patrimonials i reputacionals i que avui dia es continuen produint», continua la societat, argumentant la seva exposició dels fets a través d’una breu cronologia: l’abril del 2026, un informe tècnic va assenyalar que aproximadament dos mesos després de finalitzar la remodelació de les places, les filtracions no havien desaparegut, sinó que havien augmentat; entre l’abril i l’agost, es van efectuar els treballs de reparació de la impermeabilització, principalment a les jardineres, però es van tornar a detectar filtracions en diferents punts de l’aparcament.

Ja al setembre, dues proves d’estanquitat efectuades a les jardineres van evidenciar, segons l’informe tècnic, que els trams examinats no eren estancs. «Una situació enquistada, que s’està perllongant a ciència i paciència del Comú d’Andorra la Vella que malgrat tenir coneixement del desgavell que la remodelació de la Plaça ha provocat i continua provocant, manté, tanmateix, la seva tolerància tàcita envers unes actuacions i negligències danyoses», denuncia la propietat, qui també qüestiona el canvi de relació amb l’administració comunal arran de l’arribada de l’actual equip de govern: «A la franca i sincera col·laboració que sempre havia permès resoldre positivament els eventuals problemes que sorgien en el desenvolupament de l’activitat de l’aparcament i la seva relació amb l’activitat de l’aparcament comunal veí, (com podien ser els canvis de tarifes) van succeir el distanciament i la indiferència. Lamentem aquest canvi, que no ha estat pas volgut ni desitjat».

Losada afirma que no han rebut cap denúncia per les filtracions a la plaça del Poble: “No hi ha demanda ni citació”

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