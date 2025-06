Manca en el subministrament

L’Executiu lliura 243.000 euros per rebre l’estiu 12.000 llibrets de passaport per garantir-ne la seva tramitació

Sota l'ordre d'un escurçament en els terminis, el Ministeri de Justícia ja va anticipar la compra dels carnets per l'increment de les sol·licituds

Després que el Govern sol·licités el passat mes d’abril l’aprovisionament de 12.000 llibrets de passaports a causa de l’esgotament que han experimentat aquests documents al nostre territori, l’administració general ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació definitiva pel seu subministrament a l’empresa OESD International GmbH per un import total de 242.880 euros. Una demanda que respon a “poder continuar garantint l’expedició del document oficial”, com ha recordat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, afegint que aquests passaports s’entregaran a aquells nacionals “que tinguin els seus documents caducats i els necessitin urgentment per viatjar”.

“El pas que s’assoleix avui és la simple formalització de la comanda, que ja es va dur a terme durant el mes d’abril”, ha puntualitzat el ministre Casal, moment que es va detectar la manca evident en la seva reserva, i en el qual “la contractació i liquiditat de la partida de llibretes ja es va fer efectiva mitjançant el contracte establert”. Altrament, el portaveu estatal ha avançat que s’ha demanat als adjudicataris “un escurçament dels terminis perquè els documents puguin aterrar durant aquest estiu“, fet que recau en la necessitat de fer una nova demanda de llibrets per un increment de les sol·licituds i posteriors lliuraments de passaports, “la qual cosa ha suposat que els estocs que estaven previstos que poguessin durar fins a l’any 2027 hagin minvat considerablement”, ha matisat.

Sobre la qüestió, Casal també ha concretat a la premsa que en sortir del període de la Covid, “el nombre d’habitants que van emprendre viatges de major llargada es va augmentar i d’allà la necessitat més grossa de cobrir la renovació de passaports que en casos de països llunyans, el nombre de revisions i requisits sol ser superior”. També ha justificat que “la confusió que ocasiona la lletra ‘O’ amb la xifra 0 i sumat a altres qüestions”, ha derivat i ponderat sobre l’augment d’aquesta demanda. Convé indicar que el Ministeri de Justícia i Interior va anticipar la compra de nous passaports que avui formalitza el pagament, i amb una acceleració dels terminis que normalment solen durar sis mesos.