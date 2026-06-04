Acompanyament de la gent gran, neteja i seguretat viària, les propostes del consell d’infants d’Escaldes-Engordany

El Comú d’Escaldes-Engordany ha celebrat aquest matí el consell d’infants, un espai de participació en què els representants dels diferents sistemes educatius han compartit les seves iniciatives i les han sotmès a debat. Així, les propostes, consensuades en una comissió prèvia, s’han centrat principalment en aspectes vinculats a la neteja, la seguretat i el benestar social i mediambiental.
En concret, els alumnes han plantejat actuacions per millorar la neteja de les escales del carrer de les Peces Caldes, reforçar la seguretat als passos de vianants propers a les escoles, crear un circuit per a gossos i impulsar iniciatives d’acompanyament a la gent gran en la realització de tràmits administratius. Amb tot, després d’un debat, els infants han votat i han aprovat totes les propostes a excepció del circuit per a gossos.
La cònsol major escaldenca, Rosa Gili, i la consellera d’Infància, Maria Carriço, han agraït la implicació dels infants i han posat en relleu el caràcter social i de benestar de totes les propostes presentades així com la feina feta per tots els participants. Així, han destacat que les iniciatives reflecteixen la sensibilitat i el compromís dels joves amb la seva parròquia.